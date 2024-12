Oświadczenie majątkowe Dariusza Wieczorka

Minister nauki - jak zaznaczył portal powołując się na słowa Wieczorka - tłumaczy się omyłką oraz tym, że miejsce garażowe wpisał w poprzednim oświadczeniu. "Myślał, że w najnowszym już nie musi" - dodała "WP". Dariusz Wieczorek, polityk Nowej Lewicy i minister nauki - jak relacjonuje portal - jest jednym z najbogatszych polskich parlamentarzystów. Ma - wspólnie z żoną - dom na dużej działce, dwa gospodarstwa rolne, dom letniskowy oraz cztery mieszkania. "Szkopuł w tym, że w najnowszym oświadczeniu majątkowym - złożonym marszałkowi Sejmu 25 kwietnia 2024 r. - Wieczorek zapomniał o niektórych składnikach majątku. W oświadczeniu nie zawarł wartego ok. 30 tys. zł miejsca garażowego oraz dwuhektarowej działki wartej kilkadziesiąt tys. zł." - czytamy w artykule.

"Wszystko wskazuje na to, że minister nauki nie chciał ukryć majątku, lecz po prostu nie wypełnił poprawnie oświadczenia, bo pomyliły mu się jednostki miary" - dodała "Wirtualna Polska", cytując jednocześnie słowa prawnika, że nie powinno to stanowić okoliczności łagodzącej, bo gdy obywatel pomyli się, wypełniając dokument przesyłany np. urzędowi skarbowemu, to poniesie konsekwencje. A jak będzie tym razem?

Kłopoty ministra Dariusza Wieczorka

W tym miejscu należy przypomnieć o ostatnich kłopotach ministra Wieczorka, przez które mógł stracić ministerialne stanowisko. Chodzi o opisywaną w mediach aferę dotyczą zmiany warunków zatrudnienia w jednej z jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego "pod" żonę ministra z Lewicy oraz ujawnienie danych sygnalistki - szefowej związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim, która informowała o nieprawidłowościach mających mieć miejsce na tej uczelni. Wniosek o odwołanie Dariusza Wieczorka z funkcji szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożyło PiS.