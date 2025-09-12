Brak prywatyzacji: Nowa minister zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, stanowczo dementuje pogłoski o prywatyzacji szpitali, deklarując wzmocnienie publicznego sektora ochrony zdrowia.

Wzrost finansowania, ale wyzwania: Mimo zwiększenia budżetu ochrony zdrowia o 26 mld zł, minister sygnalizuje potrzebę dalszych środków na realizację podwyżek dla pracowników medycznych.

Konsolidacja bez utraty pracy: Minister podkreśla, że konsolidacja szpitali nie oznacza utraty pracy dla personelu, a raczej potrzebę dialogu i transparentności w procesie zmian.

Optymizm i wyzwania: Minister Sobierańska-Grenda podchodzi z ostrożnym optymizmem do sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, wskazując, że mimo wzrostu nakładów, "jest dużo do zrobienia".

W swoim pierwszym wywiadzie po objęciu funkcji ministra zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda udzielonym Polskiej Agencji Prasowej (PAP), szefowa resortu odniosła się do kluczowych kwestii dotyczących przyszłości polskiej ochrony zdrowia. Zdecydowanie zdementowała pogłoski o planowanej prywatyzacji szpitali, podkreślając, że jej priorytetem jest wzmocnienie sektora publicznego.

PAP zapytała minister o ocenę obecnej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, pytając, czy grozi jej bankructwo, jak sugeruje opozycja. Minister Sobierańska-Grenda zachowuje ostrożny optymizm: "- Bez przesady, dajmy jej szansę, choć oczywiście jest dużo do zrobienia. Minister finansów w przyszłorocznym budżecie zwiększył finansowanie ochrony zdrowia o prawie 26 mld zł, jednak jeżeli chcemy realizować ustawę podwyżkową dla pracowników ochrony zdrowia na dotychczasowym poziomie, będziemy potrzebować jeszcze więcej pieniędzy - odpowiedziała."

Oznacza to, że mimo znaczącego wzrostu nakładów finansowych, wyzwania związane z płacami pracowników medycznych pozostają istotnym problemem.

Prywatyzacja? Stanowcze "Nie"

Kluczowym elementem wywiadu była kwestia prywatyzacji. Minister Sobierańska-Grenda jasno i zdecydowanie odcięła się od tego kierunku: "- Żadnego szpitala do tej pory nie sprywatyzowałam. I nie jest moją misją i moim zadaniem, żeby prywatyzować szpitale w Polsce. Im lepiej funkcjonujący publiczny sektor ochrony zdrowia, tym mniej zadań do wykonania dla szpitali prywatnych. Te mogą być, i bywają, dobrym uzupełnieniem publicznego systemu - powiedziała."

Jej słowa stanowią jasny sygnał dla wszystkich zainteresowanych przyszłością systemu ochrony zdrowia w Polsce. Podkreśliła również, że reforma szpitali nie sprowadza się jedynie do kwestii własnościowych. "- Ustawa nie warunkuje uzyskania wsparcia w restrukturyzacji od zmian formy prawnej - wyjaśniła."

Konsolidacja szpitali – szansa czy zagrożenie?

Kolejnym ważnym tematem poruszonym w wywiadzie była konsolidacja szpitali. Minister Sobierańska-Grenda zdaje sobie sprawę z obaw, jakie budzi to wśród pracowników i pacjentów. Podkreśla jednak wagę rzetelnej komunikacji w procesie zmian: "- Skierowana nie tylko do pacjentów, ale do pracowników szpitali, bo to oni boją się, że konsolidacja oznacza utratę pracy, jej przemodelowanie, zmiany organizacyjne. Niepotrzebnie, przecież mało który sektor tak potrzebuje pracowników jak ochrona zdrowia - potrzebujemy zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i wykwalifikowanych pracowników administracji w szpitalu - powiedziała minister zdrowia."

Minister zdrowia wskazuje to na potrzebę dialogu i transparentności w procesie restrukturyzacji, aby minimalizować negatywne skutki i budować zaufanie wśród pracowników sektora.

