Ile zarobił Morawiecki i jego ministrowie przez dwa tygodnie rządzenia? Będziesz w szoku

Gigantyczne pieniądze za dwa tygodnie pracy w rządzie

Tuż po wyborach parlamentarnych Mateusz Morawiecki powołał swój nowy rząd. Choć funkcjonował on raptem dwa tygodnie, to sowite wynagrodzenia pobrali pracujący raptem dwa tygodnie ministrowie. Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w odpowiedzi na pytania Konkretu24 (tvn24.pl) przekazało informacje o kosztach wynagrodzeń oraz ekwiwalentu dla Prezesa Rady Ministrów, Szefa i Zastępcy Szefa KPRM, ministrów, wiceministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kwota jest oszałamiająca.

Jak podaje serwis łączna kwota brutto wynagrodzenia dla tych osób za okres od 1 do 30 listopada 2023 r. wynosi 478 360,40 zł, a za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r. wynosi 306 527,58 zł. Łączna kwota ekwiwalentu brutto dla wyżej wymienionych osób wyniosła 533 716,64 zł. Z powyższej kwoty 118 077,44 zł brutto to ekwiwalent dla Mateusza Morawieckiego. Centrum Informacyjne Rządu informowało wcześniej, że to pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznym wymiarze 104 dni. Co ciekawe, okazało się, iż wynagrodzenie nie dotyczyło wyłącznie czasu, w którym funkcjonował dwutygodniowy rząd, czyli od 27 listopada 11 grudnia 2023 roku, ale....całego miesiąca.. CIR podkreśliło, że wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie i jest niepodzielne. Według urzędników wynagrodzenie za listopad zostało ujęte w pełnej wysokości przysługującej za okres od 1 do 30 listopada, natomiast wynagrodzenie za grudzień przyjęto za okres od 1 do 31 grudnia 2023 r., z pewnymi wyjątkami. Wyjątki dotyczą osób, które rozwiązały stosunek pracy w trakcie miesiąca, a wynagrodzenie zostało rozliczone proporcjonalnie do okresu trwania zatrudnienia.

Ile zarobił premier i ministrowie PiS?

Ile w tym czasie zarobił sam premier Mateusz Morawiecki? Jak podaje serwis związany z tvn24.pl premier Mateusz Morawiecki za okres od 1 do 30 listopada 2023 roku otrzymał łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 23 649,04 zł, a za okres od 1 do 13 grudnia 2023 roku, kiedy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy - 11 202,23 zł. A ile zarobili wówczas wybrani ministrowie? Jak podaje serwis, ówczesna minister kultury Dominika Chorosińska w związku z łączeniem dwóch stanowisk, dokonała wyboru wynagrodzenia, który przysługuje dla stanowiska Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego i wchodzi on w skład RM (minister) i jest obsługiwany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Dominika Chorosińska za okres od 27 do 30 listopada 2023 r. otrzymała łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 3557,42 zł, a za okres od 1 do 13 grudnia 2023 r., kiedy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy – 8425,46 zł, co łącznie daje pulę 11 982,88 zł. Zaś minister Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiedzialny za resort spraw zagranicznych za okres od 1 do 30 listopada 2023 r. otrzymał łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 20 312,14 zł, a za okres od 1 do 13 grudnia 2023 r., kiedy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy – 9 621,62 zł, co łącznie daje kwotę 29 933,76 zł. Natomiast szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos za okres od 1 do 30 listopada otrzymała łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 17 930,17 zł, a za okres od 1 do 31 grudnia - 19 470,39 zł, co w sumie daje 37 400,56 zł. Z kolei członek Rady Ministrów Jacek Ozdoba za okres od 27 do 30 listopada otrzymał łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 3753,83 zł, a za okres od 1 do 31 grudnia - 18 768,94 zł, czyli w sumie 22 522,77 zł.

Łącznie pięciu powyższych członków dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego, w tym sam premier, otrzymali wynagrodzenie rzędu 182 804,56 zł. Do tych wynagrodzeń trzeba doliczyć koszt ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, który w przypadku pięciu osób wyniósł łącznie 135 481,44 zł brutto.

Warto podkreślić, że podane kwoty dotyczą raptem kilku osób, a dwutygodniowy rząd Morawieckiego 18 ministrów. Zatem podane kwoty to tylko mały wycinek.

