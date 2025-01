Miotła kadrowa w PZU. Prezes odwołany, przetasowań jest więcej

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Do 3 tys. miesięcznie, maksymalnie 40 miesięcy

Przetasowania w PZU. "Nie jest nam po drodze z prezesem Mastalerzem"

P.o. prezes PZU Andrzej Klesyk poinformował na piątkowej konferencji, że Jarosław Mastalerz został odwołany z funkcji prezesa PZU Życie. "Nie jest nam po drodze z prezesem Mastalerzem" - ocenił. "On sam w prywatnej rozmowie potwierdził, że nie wyobraża sobie współpracy ze mną" - dodał Klesyk. Jak zaznaczył, rezygnację ze stanowiska złożył również członek zarządu PZU Życie Paweł Wajda. Klesyk wskazał także na zmiany w radzie nadzorczej tej spółki. Weszli do niej on sam, były członek RPP prof. Dariusz Filar oraz były szef rady nadzorczej PZU Waldemar Maj.

P.o. prezes PZU zapowiedział także opracowanie i publikację dokumentu o ładzie korporacyjnym w Grupie PZU. "W moim rozumieniu ład korporacyjny to nie tylko procedury, ale także dobór osób dających gwarancje poprawnego zarządzania instytucją" - oświadczył Klesyk. Zapowiedział też przegląd ładu korporacyjnego we wszystkich spółkach Grupy, "począwszy od sposobu powoływania ludzi, a skończywszy na wynagradzaniu rad nadzorczych w spółka córkach". Jak dodał, jako niezależnych członków rad nadzorczych w spółkach Grupy widziałby "ikony rynku kapitałowego".

Jakie plany w kwestii strategii PZU?

Odnosząc się do strategii PZU, Klesyk ocenił, że nie ma żadnego powodu jej zmiany, ale według niego "kilka aspektów strategii wymaga dodefiniowania" i on sam będzie nad tym intensywnie pracował. "W strategii nie ma wymiernych elementów tworzenia wartości dla akcjonariuszy, a ja uważam, że zarząd powinien być rozliczany z tworzenia tej wartości" - zauważył. Zdaniem Klesyka polityka dywidendowa wymaga potwierdzenia w terminie późniejszym, ale - jak zaznaczył - nie wyobraża sobie, aby Grupa PZU "w sposób gigantyczny zmieniała szczególnie negatywnie politykę dywidendową".

Andrzej Klesyk został p.o. prezesem Grupy PZU 27 stycznia br., po odwołaniu z funkcji prezesa Artura Olecha. Rada nadzorcza PZU 29 stycznia ogłosiła konkurs na prezesa spółki.

