Mleko UHT 3,2 proc. z Mlekovity aż 75 proc. taniej – tylko z aplikacją Lidl Plus

Kiełbasa biała na Wielkanoc za 3,99 zł zamiast 11,99 zł za opakowanie

Lody i słodycze Milka nawet za symbolicznego grosza – bez aplikacji

Promocje ruszają już od 30 marca i potrwają do 1 kwietnia

Mleko za 0,99 zł – hit promocji Lidla przed świętami

Największa okazja dotyczy mleka UHT 3,2 proc. marki Mlekovita. W dniach od 30 marca do 1 kwietnia użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą kupić je aż 75 proc. taniej – po 0,99 zł zamiast 3,99 zł za karton. Warunek to zakup sześciu sztuk na raz.

Obowiązuje limit: maksymalnie 12 kartonów na jedno konto Lidl Plus, czyli dwa zestawy po sześć sztuk. To jedna z najniższych cen mleka UHT w polskich sieciach handlowych w tym sezonie.

Promocje Lidl Plus – jednodniowe okazje od poniedziałku

Aplikacja Lidl Plus szykuje też specjalne okazje na konkretne dni:

30 marca – masło ekstra 83 proc. Łaciate za 1,99 zł (zamiast 5,99 zł) przy zakupie trzech kostek. Rabat wynosi 66 proc.

ekstra 83 proc. Łaciate za 1,99 zł (zamiast 5,99 zł) przy zakupie trzech kostek. Rabat wynosi 66 proc. 31 marca – promocja „2+2 gratis” na jajka Kinder Niespodzianka .

. 1 kwietnia – „1+1 gratis” na królewską mieszankę orzechów Alesto.

Każda z tych ofert obowiązuje tylko przez jeden dzień. Warto zatem sprawdzać aplikację codziennie.

Wielkanocna kiełbasa i mięso dużo taniej w Lidlu

Przed Wielkanocą Lidl nie zapomina o dziale mięsnym. Kiełbasa biała surowa lub parzona z szynki marek Rzeźnik i Pikok Premium będzie dostępna 66 proc. taniej przy zakupie dwóch opakowań. Cena spada do 3,99 zł za 500 g (zamiast 11,99 zł), co daje zaledwie 7,98 zł za kilogram. Tu również wymagany jest kupon z aplikacji Lidl Plus.

Na aplikację powinni też zwrócić uwagę miłośnicy wieprzowiny:

Szynka Pikok z Karczmy będzie aż 15 zł tańsza – do kupienia za 19,90 zł/kg zamiast 34,90 zł.

Pikok z Karczmy będzie aż 15 zł tańsza – do kupienia za 19,90 zł/kg zamiast 34,90 zł. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik z odpowiednim kuponem kupisz za 6,99 zł/kg zamiast 16,95 zł.

Jedna promocja obejmie wszystkich klientów, bez aplikacji: perliczka Deluxe będzie o połowę tańsza – 19,99 zł/kg zamiast 39,99 zł.

Lody i słodycze Milka za grosz – oferta dla wszystkich

Lidl od poniedziałku uruchamia też akcje z produktami za 1 grosz, dostępne dla każdego klienta – bez konieczności posiadania aplikacji.

Wszystkie lody Bon Gelati z nadzieniem 900 ml obejmie promocja „1+1 za grosz”.

Bon Gelati z nadzieniem 900 ml obejmie promocja „1+1 za grosz”. Wszystkie słodycze Milka, w tym świąteczne edycje, będą dostępne w formule „2+1 za grosz”.

To doskonała okazja, by uzupełnić wielkanocny koszyk o słodkie akcenty dla całej rodziny.

Czy warto pobrać aplikację Lidl Plus przed świętami?

Zdecydowanie tak – większość najlepszych promocji Lidla jest dostępna wyłącznie z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Bez niej stracisz dostęp do rabatów na mleko, masło, kiełbasę, schabowego i szynkę. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na Androida oraz iOS.

Promocje w Lidlu obowiązują od 30 marca do 1 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

