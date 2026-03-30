- Mleko UHT 3,2 proc. z Mlekovity aż 75 proc. taniej – tylko z aplikacją Lidl Plus
- Kiełbasa biała na Wielkanoc za 3,99 zł zamiast 11,99 zł za opakowanie
- Lody i słodycze Milka nawet za symbolicznego grosza – bez aplikacji
- Promocje ruszają już od 30 marca i potrwają do 1 kwietnia
Mleko za 0,99 zł – hit promocji Lidla przed świętami
Największa okazja dotyczy mleka UHT 3,2 proc. marki Mlekovita. W dniach od 30 marca do 1 kwietnia użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą kupić je aż 75 proc. taniej – po 0,99 zł zamiast 3,99 zł za karton. Warunek to zakup sześciu sztuk na raz.
Obowiązuje limit: maksymalnie 12 kartonów na jedno konto Lidl Plus, czyli dwa zestawy po sześć sztuk. To jedna z najniższych cen mleka UHT w polskich sieciach handlowych w tym sezonie.
Promocje Lidl Plus – jednodniowe okazje od poniedziałku
Aplikacja Lidl Plus szykuje też specjalne okazje na konkretne dni:
- 30 marca – masło ekstra 83 proc. Łaciate za 1,99 zł (zamiast 5,99 zł) przy zakupie trzech kostek. Rabat wynosi 66 proc.
- 31 marca – promocja „2+2 gratis” na jajka Kinder Niespodzianka.
- 1 kwietnia – „1+1 gratis” na królewską mieszankę orzechów Alesto.
Każda z tych ofert obowiązuje tylko przez jeden dzień. Warto zatem sprawdzać aplikację codziennie.
Wielkanocna kiełbasa i mięso dużo taniej w Lidlu
Przed Wielkanocą Lidl nie zapomina o dziale mięsnym. Kiełbasa biała surowa lub parzona z szynki marek Rzeźnik i Pikok Premium będzie dostępna 66 proc. taniej przy zakupie dwóch opakowań. Cena spada do 3,99 zł za 500 g (zamiast 11,99 zł), co daje zaledwie 7,98 zł za kilogram. Tu również wymagany jest kupon z aplikacji Lidl Plus.
Na aplikację powinni też zwrócić uwagę miłośnicy wieprzowiny:
- Szynka Pikok z Karczmy będzie aż 15 zł tańsza – do kupienia za 19,90 zł/kg zamiast 34,90 zł.
- Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik z odpowiednim kuponem kupisz za 6,99 zł/kg zamiast 16,95 zł.
Jedna promocja obejmie wszystkich klientów, bez aplikacji: perliczka Deluxe będzie o połowę tańsza – 19,99 zł/kg zamiast 39,99 zł.
Lody i słodycze Milka za grosz – oferta dla wszystkich
Lidl od poniedziałku uruchamia też akcje z produktami za 1 grosz, dostępne dla każdego klienta – bez konieczności posiadania aplikacji.
- Wszystkie lody Bon Gelati z nadzieniem 900 ml obejmie promocja „1+1 za grosz”.
- Wszystkie słodycze Milka, w tym świąteczne edycje, będą dostępne w formule „2+1 za grosz”.
To doskonała okazja, by uzupełnić wielkanocny koszyk o słodkie akcenty dla całej rodziny.
Czy warto pobrać aplikację Lidl Plus przed świętami?
Zdecydowanie tak – większość najlepszych promocji Lidla jest dostępna wyłącznie z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Bez niej stracisz dostęp do rabatów na mleko, masło, kiełbasę, schabowego i szynkę. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na Androida oraz iOS.
Promocje w Lidlu obowiązują od 30 marca do 1 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.