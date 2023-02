Młody i dynamiczny zespół... 50-latków. To czeka polskie społeczeństwo

Społeczeństwo będzie dostosowane do ośób starszych

Jak przewiduje dr Antoni Kolek, zmiany demograficzne będą miały ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Zmienić się może choćby struktura wydatków publicznych, możliwe że będziemy potrzebowali więcej środków na pomoc społeczną, szczególnie dla ludzi niesamodzielnych, czy niepełnosprawnych, bo będzie ich zwyczajnie więcej. Również w ochronie zdrowia będzie mniej neonatalogów, czy pediatrów, a więcej geriatrów.

Podobne zmiany powinny nas czekać na rynku nieruchomości. Preferowane będą miejsca, które mają dobry dostęp dla osób niepełnosprawnych, w dużej bliskości do sklepów, czy innych podstawowych potrzeb, tak aby senior na wózku, czy o kulach nie miał problemu z poruszaniem się po budynku.

Wielkie zmiany na rynku pracy i w przedsiębiorczości. Starzejące się społeczeństwo będzie wyznaczać trendy

- Na rynku pracy, młodym i dynamicznym zespołem będą ludzie w wieku 50+. Demografia zmieni rynek pracy, młodych będzie bardzo mało w społeczeństwie, będą wręcz ewenementem, rzadko spotykanymi osobami. To oczywiście będzie miało wpływ na konsumpcję, bo inaczej konsumują osoby młode, a inaczej starsze, które więcej oszczędzają, mniej wydają i odkładają środki na czarna godzinę - mówi dr Kolek dla Superbiznesu.

Kolek przewiduje, że zmniejszy się skala przedsiębiorczości, oraz profil przemysłu rozrywkowego, który będzie kierowany bardziej do osób starszych niż młodszych, bo przesunie się miejsce konsumenta. Do starszych ludzi będą dostosowane również reklamy i oferta istniejących firm.

- Chyba, że zostaną wdrożone zmiany dotyczące naszej demografii i uda nam się to odmłodzić, w co wątpię, bo nie widać perspektyw co by się pojawiło. Zależy, kto i jak będzie rządził - kwituje Kolek.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.