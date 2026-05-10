Młodzi nie chcą mieszkań po kimś

Jeszcze kilka lat temu mieszkania „z drugiej ręki” schodziły jak świeże bułeczki. Dziś sytuacja zaczyna się zmieniać. Młodzi Polacy coraz częściej omijają rynek wtórny i kierują wzrok na nowe inwestycje.

Bo, jak zapewniają, liczy się nowoczesność, możliwość urządzenia mieszkania po swojemu i mniejsze ryzyko kosztownych remontów.

Lepsze nowe mieszkanie niż do remontu

Z badania przeprowadzonego przez Lendi wśród klientów Grupy Morizon-Gratka wynika, że aż 75 proc. osób poniżej 25. roku życia wybiera nowe mieszkania. Z kolei w grupie osób 25-34 lata, taką odpowiedź wskazało 67 proc. ankietowanych.

To właśnie młodzi ludzie coraz mocniej rozdają karty na rynku nieruchomości.

"Młodzi kupujący chcą mieszkań dopasowanych do swojego stylu życia" – tłumaczy Tomasz Pilecki z Lendi. "Nowe lokale dają im większą kontrolę nad kosztami i aranżacją wnętrz" - dodaje.

Kredyt hipoteczny spędza młodym ludziom sen z oczu

Nowe mieszkanie to jednak nie tylko marzenia o własnych czterech kątach. To także ogromny stres. Ponad 70 proc. młodych przyznaje, że najbardziej obawia się kredytu hipotecznego.

Dla nich problemem są skomplikowane formalności, niepewność dotycząca zdolności kredytowej i strach przed wieloletnim zobowiązaniem.

Najpierw kalkulator, potem marzenia

Młodzi ludzie mają inne spojrzenie na wiele spraw i dokładnie liczą pieniądze. Najważniejsze są dla nich cena mieszkania i wysokość miesięcznej raty. Dopiero później zwracają uwagę na lokalizację czy standard wykończenia. Krótko mówiąc, najpierw biorą kalkulator i liczą, potem spełniają marzenia.

Wirtualny świat sprawia, że pierwszym krokiem w poszukiwaniu mieszkania jest internet. Młodzi masowo korzystają z kalkulatorów kredytowych i porównywarek ofert. Ale same narzędzia online to dla nich za mało.

Internet to za mało, bez doradcy kredytowego ani rusz

Większość ankietowanych przyznaje, że bez pomocy eksperta finansowego nie potrafiłaby samodzielnie ocenić swojej zdolności kredytowej.

Coraz większą rolę odgrywają więc doradcy kredytowi. Młodzi chcą szybkiego kontaktu ze specjalistą najlepiej już na etapie oglądania ogłoszenia.

Zakup mieszkania bez emocji

Analitycy rynku podkreślają, że młode pokolenie podchodzi dziś do zakupu mieszkań bardzo pragmatycznie. Nie kupuje nieruchomości pod wpływem emocji.

Najpierw sprawdza możliwości finansowe, analizuje ryzyko i dopiero wtedy podejmuje decyzję.

Wysokie raty kredytu zniechęcają do zakupu mieszkania

Choć wielu młodych marzy o własnym mieszkaniu, część z nich odkłada zakup na później. Powodem najczęściej są rosnące ceny nieruchomości, trudności z uzbieraniem wkładu własnego i obawy przed wysokimi ratami kredytu.

Rynek jednak wyraźnie widzi, czego chce nowe pokolenie. I oferuje mieszkania nowe, przewidywalne i gotowe do urządzenia po swojemu.

