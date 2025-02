Nowe dodatki do emerytur i rent! Co ZUS ekstra wypłaci w tym roku?

Bilety na pociągi w Polsce. Mniej ulg na kolei

"Dziennik Gazeta Prawna" wziął pod lupę projekt opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o uproszczenie systemu zniżek obowiązujących w transporcie. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", obecnie obowiązują ulgi w wymiarze 95, 93, 78, 51, 49, 37, czy 33 proc. Dochodzi wręcz do sytuacji, w których nie orientują się w nich nawet konduktorzy. Wiele osób nie wie, że w ogóle przysługują im jakieś zniżki. Problemy z tańszymi biletami na pociąg ma też wielu seniorów, bo na przykład mają uprawnienia do zniżki tylko na wybrane pociągi lub w ograniczonej ilości. Słowem, panuje w tym zakresie chaos. Do tego pojawia się częsty problem z biletami dla dzieci i młodzieży uczących się, od których to wymaga się posiadania podbitej legitymacji szkolnej, choć w Polsce obowiązuje obowiązek nauki do 18. roku życia i wiadomo, że dziecko około 10-letnie po prostu musi być zapisane do szkoły.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", zmiany mają nastąpić w ciągu najbliższych dwóch lat. Oprócz uproszczenia ulg, planowane jest także wprowadzenie wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników. W kolejnych etapach, rozwiązanie to ma być także wprowadzone w transporcie autobusowym. Czy te zmiany oznaczają koniec chaosu zniżkowego w środkach transportu publicznego? Wszystko okaże się w praktyce.

