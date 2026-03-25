Mobbing w pracy na celowniku! Nadchodzą duże zmiany w prawie

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2026-03-25 13:16

Mobbing w pracy i nowelizacja kodeksu pracy wracają do debaty publicznej wraz z planowanym pierwszym czytaniem projektu w Sejmie. Po ponad 20 latach obowiązywania przepisów rząd chce zwiększyć ochronę pracowników i doprecyzować definicję zjawiska.

Młoda kobieta w białej bluzce siedzi przy biurku w słabo oświetlonym pokoju, zakrywając twarz dłońmi w geście zmęczenia lub rezygnacji, obok stos dokumentów i biurowa lampka.

i

Młoda kobieta w białej bluzce siedzi przy biurku w słabo oświetlonym pokoju, zakrywając twarz dłońmi w geście zmęczenia lub rezygnacji, obok stos dokumentów i biurowa lampka. Dowiedz się więcej o walce z mobbingiem na portalu Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Mobbing  w polskim prawie funkcjonuje od 2004 roku.
  • Mobbing może przybierać różne formy, od plotek po nadmierną kontrolę, a jego sprawcą często jest manipulator z maskowanym poczuciem niższości, co dotyka zwłaszcza kobiety i osoby młode lub przedemerytalne.
  • Polskie prawo systematycznie doprecyzowuje przepisy dotyczące mobbingu, wprowadzając m.in. zasady równego traktowania w zatrudnieniu (2019) oraz ustawę o sygnalistach (2024).
  • Planowana nowelizacja przepisów ma na celu zwiększenie skuteczności walki z mobbingiem i lepszą ochronę pracowników.

Mobbing w pracy według kodeksu pracy

Pojęcie mobbingu funkcjonuje w polskim prawie od 1 stycznia 2004 r., kiedy zostało wprowadzone do Kodeksu pracy w związku z dostosowaniem przepisów do prawa unijnego. Obejmuje ono działania polegające na uporczywym nękaniu, zastraszaniu czy poniżaniu pracownika oraz prowadzące do jego izolacji w zespole.

Zjawisko zostało opisane już w 1984 r. przez niemieckiego badacza Heinza Leymanna, który zwrócił uwagę na jego destrukcyjny wpływ na psychikę i funkcjonowanie zawodowe ofiar.

Przejawy mobbingu i profil sprawcy

Eksperci wskazują, że mobbing może przyjmować różne formy – od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, przez nadmierną kontrolę, aż po celowe przeciążanie pracą lub jej odbieranie. Dotyczy wszystkich grup zawodowych, choć częściej dotyka kobiet oraz osób młodych i w wieku przedemerytalnym.

Jak wyjaśniała Barbara Grabowska ze Stowarzyszenia Antymobbingowego: „Dręczycielem, czyli mobberem, może być ktoś, kto był ofiarą przemocy w rodzinie lub w szkole. Cechują go arogancja i zazdrość, a sukcesy innych traktuje jako własną porażkę. Czuje się dowartościowany, mając przewagę nad drugim człowiekiem. Jest manipulatorem, tworzącym nieporozumienia, które potrafi sprytnie wykorzystać. Bywa zadufany w sobie, co często jest efektem maskowanego poczucia niższości”.

Zmiany w przepisach o mobbingu na przestrzeni lat

W kolejnych latach podejmowano próby rozszerzenia ochrony pracowników. W 2019 r. z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy doprecyzowano zasady równego traktowania w zatrudnieniu (ustalanie warunków zatrudnienia pracowników, ich awansowanie i dostęp do szkoleń). Za naruszenie zasady równego traktowania uznano również niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia, jak również pominięcie pracownika przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą.

W 2024 r. uchwalono także ustawę o sygnalistach, która chroni osoby zgłaszające naruszenia, w tym przypadki mobbingu.

Nowe przepisy antymobbingowe w Sejmie

Planowana nowelizacja ma zwiększyć skuteczność walki z mobbingiem i lepiej zabezpieczyć pracowników przed jego skutkami. To kolejna próba uporządkowania przepisów, które mimo wieloletniego funkcjonowania wciąż budzą wątpliwości interpretacyjne.

Problem pozostaje aktualny również w kontekście licznych przypadków zgłaszanych w instytucjach publicznych i kulturze. W ostatnich latach zarzuty o mobbing doprowadziły m.in. do dymisji osób kierujących ważnymi instytucjami, co pokazuje skalę zjawiska.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025

KODEKS PRACY
MOBBING