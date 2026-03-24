Wysyp nietypowych ofert zatrudnienia

Kilka dni temu w sieci pojawiła się nietypowa oferta pracy skierowana do informatyka. Pracodawca oczekiwał od kandydatów wysokich kwalifikacji zawodowych. Idealny pracownik miał być administratorem, grafikiem, fotografem, dźwiękowcem, a także specjalistą od cyberbezpieczeństwa. No i powinien mieć certyfikaty ze szkoleń.

Oferta pracy szybko obiegła internet ze względu na niskie wynagrodzenie. Elbląskie Centrum Usług Społecznych oferowało pracę na pół etatu z wynagrodzeniem 2 435 zł brutto, czyli 1 912 zł do ręki. Wiele osób nie kryło oburzenia tak niską kwotą, inni zastanawiali się czy w ogłoszeniu nie ma błędu.

Wysokie wynagrodzenie dla pracownika fizycznego

Tym razem znów mamy do czynienia z internetowym hitem na rynku pracy. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie oferuje miesięczną stawkę dla robotnika gospodarczego w wysokości 12 720 zł miesięcznie. Niewielkie wymagania, ale szeroki zakres prac, jak to w tym fachu bywa.

W zakres obowiązków wchodzi sprzątanie terenu placówki, wywożenie odpadów, koszenie trawy, grabienie liści, odśnieżanie terenu zimą, bieżące naprawy i usuwanie usterek, transport towarów i sprzętu, segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie szpitala, czy wykonywanie innych prac gospodarczych zleconych przez przełożonego.

Niższe wykształcenie i minimum wymagań

Nie wszyscy mogą ubiegać się o tę pracę. Oferta skierowana jest do osób z wykształceniem zasadniczym lub podstawowym. Kandydaci muszą też spełnić niezbyt wygórowane wymagania jak: sumienność, dokładność czy odpowiedzialność w wykonywaniu swojej pracy. Najlepszy z kandydatów może liczyć na umowę o pracę na okres próbny.

Zainteresowanie nietypową ogłoszeniem, ze względu na wysokie wynagrodzenie, jest olbrzymie. Rekrutacja zakończy się 21 kwietnia.

To nie jedyne oferty pracy jakie oferuje ten zachodniopomorski pracodawca. Szpitalne Centrum Medyczne poszukuje także specjalistów w innych działach. Do obsadzenia są wakaty m.in. dla pielęgniarek i pielęgniarzy, pracowników socjalnych i kierownika farmacji.

