Zmiana opon na letnie. Czy za jazdę latem na zimówkach dostaniesz mandat?

Nie wszyscy kierowcy wymieniają opony zimowe na letnie

Wielu kierowców nie wymienia wiosną opon zimowych na letnie z braku czasu lub lenistwa. Inni tłumaczą to długim czasem oczekiwania w kolejce i coraz wyższymi kosztami. Szkoda im czasu i pieniędzy na wizytę w warsztacie.

Zdaniem wulkanizatorów to wielki błąd. Zwracają uwagę na to, że opony zimowe zostały zaprojektowane do jazdy w niskich temperaturach, a miękka mieszanka gumy dobrze sprawdza się na mrozie.

Testy wykazały olbrzymie różnice w hamowania aut

Takie opony zupełnie inaczej reagują na kilkudziesięciostopniowe upały w lecie. Zimówki robią się zbyt miękkie, kiedy asfalt się nagrzewa. Dopiero wtedy kierowcy zauważają, że ich auto nie tylko gorzej trzyma się drogi, opony szybciej się zużywają i zwiększa się hałas w czasie jazdy.

W podobnym tonie wypowiadają się eksperci. Niemiecki automobilklub ADAC przeprowadził testy sprawdzając drogę hamowania. Na suchej nawierzchni przy temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza sprawdzano jak zachowują się auta z oponami zimowymi, a jak te z letnimi.

Co z nich wynika? Już najpierwszy rzut oka widać, że różnica w hamowaniu była dość znaczna. Auto z oponami zimowymi może zatrzymywać się nawet 16 metrów dalej niż na oponach letnich.

Liberalne prawo ma wpływ na decyzje kierowców

Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu większość kierowców wymieniała opony zimowe na letnie gdy tylko nastała wiosna. Robili to nie tylko ze względu na bezpieczeństwo jazdy, ale również w obawie przed potencjalnym mandatem. Do dziś wielu kierowców nie wie, czy za jazdę latem na zimowkach można otrzymać mandat.

Jak to wygląda w rzeczywistości? Ze względu na liberalne prawo, w Polsce nie ma obowiązku sezonowej wymiany opon zimowych na letnie ani letnich na zimowe. Można więc jeździć na zimówkach cały rok z czego część kierowców korzysta.

Obowiązku nie ma, ale są wymogi ogólne

Zupełnie inaczej jest w krajach zachodniej Europy. W Niemczech policja może uznać, że zimowe opony przyczyniły się do wypadku i uznać kierowcę za współwinnego. Z kolei latem we Włoszech wymagane są opony z odpowiednim indeksem prędkości.

Na co polscy kierowcy powinni zwrócić uwagę? Obowiązują jednak ogólne wymogi dotyczące opon. Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnia wynosi 1,6 mm. Jeżeli opony są bardziej zużyte policja może nałożyć mandat na kierowcę. Eksperci zalecają jednak większy bieżnik: około 3 mm dla opon letnich i około 4 mm dla opon zimowych.

Kolejna kwestia na którą należy zwrócić uwagę to stan techniczny opon. Nie mogą mieć pęknięć, wybrzuszeń ani dużych uszkodzeń czy przecięć.

PTNW Wasyl Bodnar