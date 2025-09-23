Nowe przepisy od stycznia 2025 r. jasno określają, że mobilizacja wojskowa dotyczy wszystkich Polaków w wieku 18-60 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, w przypadku konfliktu zbrojnego.

Obowiązek obrony ojczyzny obejmie Polaków mieszkających za granicą, którzy dotychczas byli zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej, jeśli spełniają kryteria wieku i zdrowia.

Wyjątki od mobilizacji obejmują m.in. osoby z problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży/opiekujące się dziećmi, osoby z kluczowymi kwalifikacjami dla obronności oraz posiadaczy podwójnego obywatelstwa.

Niestawienie się na wezwanie do mobilizacji może skutkować surowymi konsekwencjami, w tym grzywną, doprowadzeniem, a nawet więzieniem.

Dotychczasowe przepisy nie precyzowały jednoznacznie, czy Polacy mieszkający poza granicami kraju podlegają obowiązkowi mobilizacyjnemu w przypadku konfliktu zbrojnego na terytorium Polski. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, ustawa o obronie Ojczyzny regulowała jedynie kwestię zasadniczej służby wojskowej, zwalniając z niej obywateli polskich, którzy stale przebywają za granicą przez co najmniej 2 lata i nie posiadają w Polsce miejsca pobytu stałego ani czasowego dłuższego niż 3 miesiące.

Jednak, jak zauważa „GW”, narastające napięcia geopolityczne i "widmo konfliktu z Rosją" skłoniły rząd do nowelizacji i zaostrzenia przepisów w styczniu 2025 roku. Nowe regulacje nie pozostawiają już żadnych wątpliwości.

Kogo dotyczy mobilizacja?

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku wojny, powołanie do wojska może otrzymać każdy polski obywatel w wieku od 18 do 60 lat, niezależnie od kraju zamieszkania i rezydencji podatkowej. Oznacza to, że obowiązek obrony ojczyzny spoczywa na każdym dorosłym Polaku, zdolnym do służby wojskowej, bez względu na to, gdzie aktualnie przebywa.

Nowelizacja przewiduje jednak pewne wyjątki od ogólnej zasady. Obowiązkowi mobilizacyjnemu nie podlegają:

Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na służbę wojskową.

Kobiety w ciąży lub opiekujące się dziećmi.

Osoby, których kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony i bezpieczeństwa państwa.

Osoby posiadające drugie obywatelstwo.

Konsekwencje niestawienia się na wezwanie

Osoby, które zignorują takie wezwanie do mobilizacji, mogą zostać surowo ukarane. Teoretycznie za takie zachowanie może grozić doprowadzenie, grzywna, a nawet więzienie. Nowelizacja ustawy o obronności kraju budzi wiele pytań i wątpliwości. Polacy mieszkający za granicą muszą być świadomi swoich praw i obowiązków w świetle nowych przepisów. Warto śledzić dalsze informacje i konsultować się z odpowiednimi organami w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

