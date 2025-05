Dzieci Solorza wygrały w sądzie. Co zrobi właściciel Polsatu?

Bitcoin osiągnął rekordową wycenę! To efekt nowego prawa w USA

Jak podaje "Puls Biznesu" bitcoin, najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, ma fali optymizmu wywołanego postępami w regulacji stablecoinów w USA, kurs bitcoina osiągnął nowy rekord.

W środę kurs bitcoina poszybował do 109 403,29 dolarów, a obecnie jego wartość wzrosła o 2,1 proc. do 109 171,27 dolarów. Poprzedni rekord został ustanowiony w dniu inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, kiedy to bitcoin osiągnął cenę 109 012,48 dolarów.

Prezydentura Trumpa napędza bitcoina

Jak pisze "PB", w tym roku bitcoin zyskał na wartości 15 proc., a jego cena jest o 55 proc. wyższa niż 12 miesięcy temu.

Wysoki popyt (a co za tym idzie wzrost cen) na bitcoina wynika z oczekiwań, że po objęciu władzy Donald Trump zrealizuje obietnicę uczynienia z USA „bitcoinowej stolicy świata”. W ostatnich tygodniach bitcoin i inne kryptowaluty drożały dzięki postępom ustawy dotyczącej stablecoinów w Senacie USA, po tym jak grupa Demokratów wycofała w poniedziałek swój sprzeciw.

Jak podaje Bloomberg, wspierana przez branżę ustawa regulacyjna trafi teraz pod debatę na forum Senatu, a dwupartyjna grupa polityków ma nadzieję uchwalić ją już w tym tygodniu.

