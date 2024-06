Spis treści

ABBA, akronim od imion wokalistów: Agnethy Fältskog, Benny'ego Andersona, Björna Ulvaeusa i Anni-Frid Lyngstad, narodziła się z ich wspólnej pasji do muzyki. Zespół wybił się na światową scenę w 1974 roku, wygrywając Konkurs Piosenki Eurowizji utworem "Waterloo". To zwycięstwo otworzyło im drzwi do sławy i ogromnego sukcesu komercyjnego.

ABBA: zespół wszechczasów

Piosenka "Waterloo" stała się hitem na całym świecie, a ABBA szybko stała się globalną ikoną muzyki pop. Ich chwytliwe melodie, energiczne występy i ponadczasowe przesłanie o miłości i jedności zjednały im miliony fanów na całym świecie.

Sukces ABBY przełożył się na ogromne zyski. Według LoveMoney w latach 70. zespół osiągnął zysk netto w wysokości 15 milionów dolarów (czyli dzisiejsze 59 243 700 zł). Sprzedaż płyt, gadżetów i biletów na koncerty zapewniła im fortunę, która pozwoliła im na komfortowe życie i realizację swoich pasji.

Przez prawie dekadę ABBA królowała na listach przebojów, wydając kultowe hity, takie jak "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper" i "Mamma Mia!". Ich muzyka nadal cieszy się ogromną popularnością, a piosenki są regularnie coverowane przez innych artystów.

ABBA, mimo rozpadu w 1982 roku, gdy rozpadły się małżeństwa Fältskog i Ulvaeusa, a także Lyngstad i Anderssona, pozostaje legendą muzyki pop. Ich wpływ na ten gatunek jest niezaprzeczalny, a ich piosenki nadal bawią i inspirują kolejne pokolenia słuchaczy.

ABBA: nieustanny strumień dochodów

Sukces ABBY nie ograniczył się jedynie do lat 70. i 80. XX wieku. Zespół nadal generuje imponujące zyski za sprawą różnych przedsięwzięć:

Mamma Mia!

W 1999 roku piosenki ABBY zostały wykorzystane w musicalu "Mamma Mia!", który odniósł ogromny sukces na całym świecie. Musical odbył tournée po wielu krajach, a następnie został przeniesiony na ekrany kinowe w 2008 roku. Członkowie zespołu otrzymali pokaźne tantiemy muzyczne zarówno z musicalu scenicznego, jak i z filmu, co znacznie powiększyło ich fortunę.

ABBA Voyage

W 2021 roku ABBA powróciła z wirtualną trasą koncertową "ABBA Voyage". Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, trasa ta pozwala fanom na całym świecie "obejrzeć" koncert ABBY w realistyczny sposób. Bilety na koncerty cieszą się ogromną popularnością, co generuje dla zespołu kolejne zyski.

Muzeum ABBA

W Sztokholmie znajduje się Muzeum ABBA, które od otwarcia w 2013 roku zarobiło ponad 127 mln dolarów (ponad 500 mln zł). Muzeum przyciąga fanów z całego świata, którzy chcą poznać historię zespołu i zobaczyć ich pamiątki.

Inne źródła dochodów

Oprócz wyżej wymienionych źródeł, ABBA czerpie również zyski z:

Sprzedaży płyt i gadżetów

Licencji na wykorzystanie ich muzyki w filmach, reklamach i programach telewizyjnych

Streamingu muzyki online

Kto z ABBY jest najbogatszy?

Agnetha Fältskog

Agnetha Fältskog, znana jako jedna z wokalistek legendarnej grupy ABBA, jest powszechnie uważana za najmniej zamożną członkinię zespołu. Jej majątek szacuje się na ponad 800 mln zł, co plasuje ją daleko w tyle za pozostałymi członkami ABBY.

Mimo to, Agnetha odniosła imponujący sukces w karierze solowej. W latach 1982-1988 wydała serię albumów, z których największą popularność zdobył "I Stand Alone".

Jednakże, w późniejszych latach Agnetha wycofała się z życia publicznego, tłumacząc to zmęczeniem i chęcią skupienia się na rodzinie i dzieciach.

W 1996 roku wydała autobiografię "As I Am: ABBA Before and Beyond", która sprzedała się w około 50 000 egzemplarzy.

Po latach ciszy, Agnetha powróciła do muzyki wydając album "My Coloring Book". W 2023 roku zaskoczyła fanów nowym singlem "Where Do We Go From Here?", zapowiadając tym samym kolejny etap swojej muzycznej kariery.

Benny Andersson

Benny Andersson, jeden z założycieli i kompozytorów ABBY, jest prawdziwą legendą muzyki pop. Szacuje się, że jego majątek netto wynosi 183 miliony funtów, co czyni go drugim najbogatszym członkiem zespołu.

Po rozpadzie ABBY w 1982 roku Andersson nadal tworzył muzykę w duecie z Björnem Ulvaeusem. Ich pierwszym wspólnym projektem po ABBA był musical "Chess", który przez trzy lata z powodzeniem wystawiany był na londyńskim West Endzie.

Andersson udowodnił również swój talent jako producent filmowy. Pracował nad ścieżkami dźwiękowymi do wielu filmów, w tym do "Scena z życia małżeńskiego" Ingmara Bergmana i "Fanny och Alexander".

Szczytem jego kariery filmowej była produkcja filmowej adaptacji musicalu "Mamma Mia!" z 2008 roku, a także jej kontynuacji "Mamma Mia! Here We Go Again" z 2013 roku. Oba filmy odniosły ogromny sukces komercyjny, a ścieżki dźwiękowe stały się bestsellerami.

Anni-Frid Lyngstad

Anni-Frid Lyngstad, znana jako jedna z wokalistek legendarnej grupy ABBA, jest jedną z najbogatszych członkiń zespołu. Jej majątek szacuje się na 239 milionów funtów (ponad 1,2 mld zł), co plasuje ją na pierwszym miejscu wśród wokalistek ABBY.

Po rozpadzie ABBY w 1982 roku Anni-Frid kontynuowała karierę muzyczną solową. W 1982 roku wydała album "Something's Going On", który odniósł sukces w Europie i Stanach Zjednoczonych.

W 1992 roku Anni-Frid wyszła za mąż za księcia Heinricha Ruzzo Reussa von Plauena, niemieckiego arystokratę. Małżeństwo to wzbudziło duże zainteresowanie mediów, a Anni-Frid otrzymała tytuł księżnej.

Niestety, książę Heinrich zmarł na raka w 1999 roku, pozostawiając wdowę z pokaźnym spadkiem szacowanym na 75 milionów funtów (ponad 380 mln zł).

Pomimo straty męża, Anni-Frid nadal prowadzi aktywne życie. Nadal śpiewa i angażuje się w działalność charytatywną.

Björn Ulvaeus

Björn Ulvaeus, jeden z założycieli i kompozytorów ABBY, to prawdziwa legenda muzyki pop. Szacuje się, że jego majątek netto wynosi 239 milionów funtów (ponad 1,2 mld zł), co czyni go drugim najbogatszym członkiem zespołu.

Po rozpadzie ABBY w 1982 roku Ulvaeus kontynuował tworzenie muzyki w duecie z Benny'm Anderssonem. Wspólnie stworzyli m.in. musical "Chess" i napisali piosenki do filmów, takich jak "Scena z życia małżeńskiego" Ingmara Bergmana.

Ulvaeus okazał się również utalentowanym biznesmenem. Jest udziałowcem "Mamma Mia! The Party", interaktywnego musicalu opartego na piosenkach ABBY, który odniósł ogromny sukces na całym świecie.

W 2018 roku Ulvaeus wraz z Andersssonem założyli NoteHeads, platformę internetową umożliwiającą muzykom sprzedaż nut wydawcom. Platforma ta ma na celu zrewolucjonizowanie branży muzycznej i zapewnić muzykom większą kontrolę nad ich twórczością.

ABBA uhonorowana Orderem Wazów

W sobotę, 1 czerwca 2024 roku, członkowie legendarnej grupy ABBA - Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Anni-Frid Lyngstad - odebrali z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa prestiżowy Order Wazów. To wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane za wybitne zasługi w dziedzinie muzyki szwedzkiej i międzynarodowej, zostało przyznane Szwedom po raz pierwszy od 50 lat.

Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Sztokholmie i była zwieńczeniem imponującej kariery zespołu, która rozpoczęła się w 1970 roku. ABBA zyskała światową sławę dzięki chwytliwym melodiom, energicznym występom i ponadczasowym przesłaniom o miłości i jedności. Ich piosenki, takie jak "Dancing Queen", "Waterloo" i "Mamma Mia!", stały się klasykami gatunku pop i do dziś cieszą się ogromną popularnością.

Przyznanie Orderu Wazów ABBA jest nie tylko uznaniem dla ich muzycznego talentu, ale również dla ich ogromnego wpływu na szwedzką kulturę i międzynarodową scenę muzyczną. Zespół zainspirował pokolenia artystów i na zawsze zapisał się w historii muzyki pop.