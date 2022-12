Morawiecki o Grupie Wyszehradzkiej: skupiliśmy się na tematach bezpieczeństwa energetycznego i militarnego

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Szczyt V4. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w słowackich Koszycach. Polskę reprezentuje szef rządu Mateusz Morawiecki. - Grupa Wyszehradzka na trwale wpisała się w architekturę europejskiego bezpieczeństwa. Niektórzy patrzyli na nas ostatnio wyłącznie przez pryzmat tego, co nas różni. My natomiast spotkaliśmy się “w 8 oczu” by rozmawiać o tym, co nas łączy, bo V4 jest bardzo ważnym forum współpracy w wielu obszarach. Dziś skupiliśmy się na tematach bezpieczeństwa energetycznego i militarnego. Omówiliśmy wszystkie najważniejsze kwestie - z bardzo pozytywnymi dla regionu konkluzjami - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu stwierdził, że stanowisko Polski i innych członków Grupy jest jasne a kluczowych kwestiach. - Wojna na Ukrainie musi się skończyć, z pełnym poszanowaniem jej niepodległości i granic. Doszliśmy też do porozumienia w sprawie akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Jest konkretna data - premier Viktor Orbán zapewnił, że Węgry ratyfikują zgodę na początku roku, za co bardzo mu dziękuję - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Kryzys energetyczny i geopolityczny

W dobie kryzysu energetycznego wywołanego konfliktem zbrojnym nie da się na takich międzynarodowych spotkaniach pomijać kwestii ceny i dostępności gazu. - Wysoką cenę za gaz płacą wszyscy obywatele Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Wzywamy KE do zdecydowanej reakcji. Maksymalna zaproponowana aktualnie cena gazu jest zdecydowanie za wysoka. Grupa Wyszehradzka razem z Hiszpanią i Grecją domagają się jej obniżenia - apeluje Mateusz Morawiecki. I dodaje: - Kolejną rzeczą jest system ETS, który według nas powinien być zamrożony na co najmniej 2 lata na poziomie 20-30 euro za tonę CO2.

Zdaniem szefa polskiego rządu nasza pomoc jako państw wschodniej flanki NATO dla Ukrainy nadal będzie płynąć. - Musimy też zwracać się do zachodu Europy i reszty UE, by nie traciły czujności. Najbliższe miesiące mogą być bardzo trudne, dlatego apelujemy do Komisji Europejskiej o zwiększenie finansowania i pomocy humanitarnej dla uchodźców ukraińskich. Współpraca Grupy Wyszehradzkiej to przykład dla reszty Europy. Pamiętając, że jesteśmy różni, potrafimy dochodzić do wspólnych, dobrych dla wszystkich rozwiązań. Jesteśmy silni, gdy jesteśmy razem - i za to dziś panom premierom Eduard Heger - predseda vlády SR, Petr Fiala i Viktorowi Orbánowi dziękuję! - napisał Morawiecki.

Sonda Czy Mateusz Morawiecki nadal powinien być premierem? Tak Nie Nie wiem