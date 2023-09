Morawiecki: Wierzę w to, że złotówka się umocni

Premier: Wierzę w to, że złotówka się umocni

Wierzę w to, że złotówka się umocni. Do końca roku będziemy w taki sposób starali się kształtować nasze policy mix, żeby złotówka była mocna. - powiedział premier Mateusz Morawiecki w środę w Polsat News. Premier zapytany został też m.in. o ceny gazu i tarczę gazową. - "Właśnie niedawno Orlen, który dzisiaj zintegrował również PGNiG, czyli nasza spółkę gazową, po raz nasty-, już nie wiem, który - dwunasty, czy trzynasty - obniżył ceny gazu. Będziemy obserwować, do jakiego poziomu spadają ceny gazu i jeżeli one gwałtownie by wzrastały, to wtedy będziemy oczywiście stosowali tarczę, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zostawia ludzi samych w potrzebie" - powiedział Morawiecki.

Premier pytany był także o dane GUS, z których wynika, że produkcja przemysłowa w sierpniu była niższa o 2 proc. licząc rok do roku. - "Przechodzimy teraz trudne miesiące akurat, ale jak popatrzymy na to, jak które państwo sobie poradziło w najbardziej reprezentatywnym okresie, biorąc pod uwagę np. start, czyli ostatni kwartał przed covidem - IV kwartał 2019 r. i I kwartał tego roku na przykład - to jesteśmy w czołówce europejskiej" - odpowiedział.

"Czytam te wszystkie analizy, które do mnie dochodzą. Teraz jest kilka miesięcy chudych, ale już one się kończą. Wrzesień, październik, listopad powinny być lepsze, a przyszły rok - mamy jeden z największych wzrostów gospodarczych. Chyba jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych wśród dużych państw Unii Europejskiej. 2,7 proc. prognozuje Komisja Europejska" - powiedział.

Premier o przedłużeniu wakacji kredytowych

Przedłużenie wakacji kredytowych ma być jedną z pierwszych inicjatyw PiS w nowym Sejmie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował, trwają prace w KNF nad określeniem progu uprawniającego do skorzystania z przerwy w spłacaniu zobowiązań. -"Mimo że stopy procentowe spadają, to wciąż są na takim poziomie, że część gospodarstw domowych może mieć problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych" - powiedział na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki. Zastrzegł, że wakacje kredytowe nie będą dotyczyć konsumentów o najwyższych dochodach. "Na pewno nie dla wszystkich" - mówił premier pytany o progi, które będą uprawniać do przerwy w spłacaniu zobowiązań. "Tak, by zamożni ludzie, których na to stać, spłacali kredyty" - zaznaczył szef rządu.

QUIZ PRL. Tych profesji już nie ma. Tylko dla znawców historii PRL! Pytanie 1 z 10 1. Oddany swej pracy zecer pracował w: szwalni cerowni, od niemieckiego słowa setzer drukarni Dalej