Spadną ceny gazu dla biznesu! PGNiG ogłosiło ceny

Małe i średnie firmy zapłacą mniej za gaz. Oficjalny komunikat PGNiG

Spółka Orlen podała, że PGNiG Obrót Detaliczny obniży cenę gazu ziemnego dla klientów rozliczających się cennikiem "Gaz dla biznesu". Jak czytamy, małe i średnia przedsiębiorstwa zapłacą za gaz 201,39 zł/MWh, czyli o ponad 37 zł/MWh mniej niż w sierpniu.

Jak podał prezes Daniel Obajtek niższe ceny gazu to m.in. efekt synergii wypracowanej w Grupie Orlen. Wskazał również, że we wrześniu małe i średnie firmy rozliczane w oparciu o cennik zapłacą o 75 proc. mniej niż w styczniu 2023 roku.

Obajtek ocenił przy tym, że trendy rynkowe w połączeniu z potencjałem biznesowym, osiągniętym w efekcie przeprowadzonych wcześniej przez Orlen fuzji, "umożliwiają podjęcie ważnych decyzji dla polskich przedsiębiorców".

"Pracujemy również nad nowym rozwiązaniem, które może być realnym wsparciem dla dużych firm, korzystających z gazu ziemnego i co za tym idzie całej polskiej gospodarki" – poinformował prezes Orlenu, cytowany w komunikacie koncernu.

Orlen zwrócił uwagę, że od "początku roku cena w ofercie dla klientów biznesowych, rozliczanych według cennika Gaz dla Biznesu, systematycznie spada" - jeszcze w styczniu wynosiła 793,93 zł/MWh, by już w kwietniu spaść o ponad połowę do poziomu 353,59 zł/MWh.

Z czego wynika spadek cen gazu?

"Niższa cena gazu ziemnego wynika z notowań tego paliwa na Towarowej Giełdzie Energii oraz z zastosowania przez PGNiG Obrót Detaliczny automatycznej obniżki w wysokości 15 proc. Dzięki temu cena rozliczeniowa za wrzesień 2023 r., uwzględniająca autoobniżkę, wyniesie 201,39 zł/MWh netto, bez akcyzy, co oznacza, że będzie niższa o 37,18 zł/MWh niż w sierpniu - 238,57 zł/MWh" - wyliczył koncern.

Orlen zaznaczył, że zgodnie z wprowadzonym od 1 kwietnia 2023 r. sposobem kształtowania cennika, ceny w nim są indeksowane do notowań giełdowych. Cena dla klientów biznesowych, korzystających z cennika Gaz dla Biznesu jest aktualizowana co miesiąc, a jej wysokość podawana z miesięcznym wyprzedzeniem.

Jak dodał koncern, we wrześniu cena gazu w cenniku została dodatkowo obniżona, dzięki zastosowaniu przez PGNiG Obrót Detaliczny mechanizmu automatycznej obniżki w wysokości 15 proc. "Aby z niej skorzystać, nie trzeba podejmować żadnych działań – obniżka ma zastosowanie do wszystkich klientów, rozliczających się według cennika" - wyjaśnił koncern.

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania cen w cenniku Gaz dla Biznesu PGNiG Obrót Detaliczny znajdują się na stronie: https://pgnig.pl/dla-firmy/cennik-gazu.

Orlen z PGNiG planuje rozwiązanie dla dużych firm

Orlen podkreślił, że "PGNiG Obrót Detaliczny podejmuje też działania związane z kolejnym rozwiązaniem, które może się okazać realnym wsparciem dla dużych przedsiębiorstw, korzystających z gazu ziemnego".

"Jego wprowadzenie pozwoli na złagodzenie skutków kryzysu energetycznego i ograniczenie negatywnego wpływu cen gazu na działalność polskich firm" - ocenił koncern. Zapowiedział, iż szczegóły zostaną przekazane wkrótce.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech.

Grupa Orlen ma też rozbudowany segment petrochemiczny. Ma też segment wydobywczy węglowodorów. Realizuje przy tym dywersyfikację ich dostaw do Polski drogą morską, w tym np. z wykorzystaniem własnych gazowców - obecnie to dwie jednostki, a do końca 2025 r. ma być ich osiem.

Ponadto Grupa Orlen prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

