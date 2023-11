Morawiecki wyznaczył nowego ministra finansów. Jaki ma majątek ma Andrzej Kosztowniak?

Zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła. Co planuje koalicja?

Andrzej Kosztowniak został wybrany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład nowego rządu, który będzie miał teraz dwa tygodnie na otrzymanie wotum zaufania. Polityk w latach 2006-2014 był prezydentem Radomia z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a w 2015 roku wszedł do Sejmu. Zyskał mandat także w roku 2019, oraz w tegorocznych wyborach.

Pod koniec kadencji w 2019 roku polityk złożył oświadczenie majątkowe. Jak z niego wynika, posiadał wtedy ok. 145 tys. zł oszczędności w polskiej walucie oraz 5 tys. we frankach szwajcarskich. Z uposażenia poselskiego zarobił ponad 117 tys. zł, a z diety parlamentarnej otrzymał 30 tys. zł (nieco ponad 6 tys. zł stanowi dieta opodatkowana). Do tego z racji działalności dydaktycznej na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu osiągnął przychód 17561 zł (netto 12954,99 zł).

Nowy minister finansów ma kredyt w frankach

Andrzej Kosztowniak posiada współwłasność (1/2 udziału) domu o powierzchni 169,53 metrów kwadratowych wyceniony na ok. 500 tys. złotych. Na budowę domu wziął w WBK kredyt frankowy wysokości 142 tys. franków szwajcarskich. Kredyt rozłożony był na 30 lat, a umowa została zawarta 15 kwietnia 2008 roku. Zostało mu do spłaty 71,500 tys. franków szwajcarskich, czyli według kursu na dzień 17.08.2019 (dzień złożenia oświadczenia), to 330 987 zł.

Polityk posiada także jednohektarowe, niezabudowane gospodarstwo rolne o wartości ok. 15 tys. zł, które otrzymał w darowiźnie od dziadków. Z tego tytułu osiągnął w 2018 roku ok. 800 zł przychodu.

Nowy minister finansów ma również prawa do 1/2 działki pod domem o powierzchni 1258 metrów kwadratowych o wartości 150 tys. zł, własność odrębną do działki o powierzchni 1181 metrów kwadratowych (którą wycenia na 150 tys. zł) i działkę o powierzchni 564 metrów kwadratowych (wycenioną na 30 tys. zł).

