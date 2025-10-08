TPN udostępnia Starlink w 3 punktach, gdzie brakowało zasięgu komórkowego.

E-bilety bez kolejek: Dzięki Starlink turyści kupują bilety online (ponad 811 tys. w 2025 r.), omijając kolejki i oszczędzając czas.

Technologia Elona Muska ułatwia zakup biletów nawet poza godzinami otwarcia kas.

Rozwiązanie poprawia komfort turystów i eliminuje potrzebę drukowania biletów.

Starlink w Tatrzańskim Parku Narodowym

Od września na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) działa pilotażowe wdrożenie internetu satelitarnego Starlink. Trzy punkty dostępu ulokowano w miejscach, gdzie dotąd praktycznie nie było zasięgu sieci komórkowych. Dzięki tej technologii turyści zyskują możliwość zakupu biletów online, co ogranicza konieczność stania w kolejkach i usprawnia wejście na szlaki.

Starlink to system satelitarny stworzony przez firmę SpaceX, należącą do Elona Muska. Do tej pory na orbitę trafiło już ponad 8 tys. satelitów, a docelowo planowane jest aż 42 tys. Terminale naziemne umożliwiają korzystanie z internetu w miejscach pozbawionych tradycyjnej infrastruktury.

Gdzie można skorzystać z internetu Starlink

Pierwszy hotspot powstał na Palenicy Białczańskiej, przy wejściu na trasę prowadzącą do Morskiego Oka i Dolinę Pięciu Stawów Polskich. W tym miejscu można nabyć zarówno bilety wstępu do TPN, jak i przejazd elektrycznym busem do Włosienicy.

Kolejny punkt uruchomiono przy wejściu do Dolinie Kościeliskiej, skąd możliwy jest zakup biletu do TPN oraz do Jaskini Mroźnej. Park przypomina jednak, że przy samej jaskini nie ma zasięgu, a płatności można tam dokonać wyłącznie gotówką.

Trzeci hotspot znajduje się na Polanie Włosienica, skąd dostęp do sieci udostępnia kierowca elektrycznego busa. Umożliwia to zakup biletu powrotnego do Palenicy Białczańskiej lub Zakopanego.

Korzyści z zakupu e-biletów

Władze parku zachęcają do korzystania z e-biletów, podkreślając, że ich posiadacze mogą przechodzić przez specjalne stanowisko weryfikacji, co pozwala ominąć kolejki. Jak wskazuje TPN, „zakup e-biletów pozwala oszczędzić czas i uniknąć kolejek – osoby z biletami elektronicznymi mogą korzystać z osobnego stanowiska weryfikacji”.

Rozwiązanie ma także wymiar ekologiczny – nie ma konieczności drukowania biletów. Statystyki pokazują rosnącą popularność tej formy – do końca sierpnia 2025 roku e-bilety kupiło już 811 tys. 992 turystów.

Obowiązek posiadania biletu także poza godzinami otwarcia

TPN przypomina, że bilety należy nabywać również wtedy, gdy planuje się wejście na teren parku poza godzinami pracy punktów wejściowych. „Jeśli wchodzicie na teren TPN, a punkt wejściowy jest zamknięty, nadal jesteście zobowiązani do posiadania biletu. Dzięki Starlinkom możecie go kupić także poza godzinami otwarcia punktów wejścia – przestrzegając jednocześnie regulaminu Parku” – zaznaczono w komunikacie.

