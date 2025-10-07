Od 9 października 2025 r. w strefie euro wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przelewów bankowych, wprowadzające system VoP (Verification of Payee).

System VoP będzie weryfikował zgodność imienia i nazwiska odbiorcy z numerem IBAN, a w razie niezgodności banki wyświetlą ostrzeżenia (zielone, żółte, czerwone).

Celem VoP jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, ograniczenie błędów i oszustw (APP), które w Wielkiej Brytanii w 2024 roku kosztowały 450,7 mln funtów.

Choć VoP to ważny krok w bezpieczeństwie, eksperci podkreślają, że nie zastąpi on ostrożności klienta – nadal należy weryfikować dane i stosować dodatkowe środki ochrony

Jak będą działać nowe przepisy dotyczące przelewów?

Już od 9 października 2025 roku Unia Europejska wprowadza obowiązkowy system Verification of Payee (VoP), który ma zrewolucjonizować bezpieczeństwo transakcji w euro. Mechanizm ten polega na automatycznej weryfikacji przez bank, czy imię i nazwisko odbiorcy, które wpisujemy w formularzu przelewu, zgadzają się z danymi przypisanymi do danego numeru konta IBAN. W praktyce, po wprowadzeniu danych, bank płatnika wyśle zapytanie do banku odbiorcy, a następnie wyświetli klientowi komunikat o wyniku weryfikacji.

System będzie posługiwał się prostymi sygnałami, które mogą przybrać formę kolorów lub emoji. Zielony sygnał oznaczać będzie pełną zgodność danych, żółty – bliską zgodność (np. z powodu literówki lub użycia zdrobnienia), a czerwony – całkowitą niezgodność. Co istotne, nawet w przypadku czerwonego ostrzeżenia przelew wciąż będzie można zrealizować, jednak klient zrobi to na własne ryzyko, a odzyskanie środków w razie pomyłki może okazać się niemożliwe. Kraje Unii Europejskiej nienależące do strefy euro, w tym Polska, będą miały czas na wdrożenie tych regulacji dla przelewów bankowych w euro do 9 lipca 2027 roku.

Jakie korzyści przyniesie system Verification of Payee?

Głównym celem wprowadzenia VoP jest znaczące ograniczenie strat finansowych wynikających z błędów oraz oszustw typu Authorized Push Payment (APP), gdzie ofiara sama autoryzuje przelew na konto przestępcy. Skalę problemu pokazują dane z Wielkiej Brytanii, gdzie tylko w 2024 roku straty z tego tytułu wyniosły 450,7 miliona funtów. Nowy system ma za zadanie wychwycić zarówno przypadkowe pomyłki, jak i celowe działania oszustów, którzy podszywają się pod inne osoby lub instytucje.

Wdrożenie VoP zwiększy zaufanie użytkowników do bankowości elektronicznej, zminimalizuje koszty administracyjne związane z procesami reklamacyjnymi i poprawi ogólne bezpieczeństwo transakcji w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Dla firm i klientów indywidualnych oznacza to mniejsze ryzyko utraty pieniędzy i większą pewność, że środki trafiają pod właściwy adres.

Czy VoP całkowicie wyeliminuje oszustwa bankowe?

Eksperci ostrzegają jednak, że nowe przepisy dotyczące przelewów, choć pomocne, nie stanowią stuprocentowej ochrony przed wszystkimi formami cyberprzestępczości. System Verification of Payee (VoP) nie ochroni nas przed atakami phishingowymi czy fałszywymi wezwaniami do zapłaty, w których oszuści podają dane konta należącego do nich. Przestępcy wciąż będą mogli próbować wyłudzić pieniądze, wykorzystując socjotechnikę do nakłonienia ofiary, by zignorowała ostrzeżenia systemu.

Dlatego kluczowa pozostaje czujność i zdrowy rozsądek samych użytkowników. Specjaliści zalecają, aby każdą transakcję, zwłaszcza na wysokie kwoty lub do nowego odbiorcy, dokładnie weryfikować. Należy również stosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak silne hasła, uwierzytelnianie dwuetapowe i regularne aktualizacje oprogramowania. VoP jest ważnym narzędziem, ale jego skuteczność będzie największa w połączeniu ze świadomością i ostrożnością klientów banków.

