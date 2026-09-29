Tysiące etatów zniknęły

Dane z najnowszego raportu AutomotiveSuppliers.pl pokazują, że na koniec pierwszego półrocza 2026 roku w zakładach produkujących samochody, przyczepy i naczepy oraz części pracowało średnio 192,6 tys. osób. To aż o 7,1 tys. mniej niż rok wcześniej.

Niestety, skala zwolnień jest znacznie większa niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2025 roku zatrudnienie w tej branży spadło o 2,7 tys. osób. Teraz redukcja była ponad dwa i pół razy większa.

– Wielkość zatrudnienia spadła do poziomu, jaki odnotowano ostatni raz dokładnie dziewięć lat wcześniej – wskazuje Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers.pl.

Najbardziej oberwało się producentom części

Największe cięcia dotknęły firmy produkujące części i akcesoria do samochodów. W tej grupie zatrudnienie spadło w ciągu roku z 144,1 tys. do 137,7 tys. osób.

Oznacza to ubytek 6,4 tys. miejsc pracy, czyli 4,5 proc.

To właśnie producenci komponentów są jedną z najważniejszych części polskiego przemysłu motoryzacyjnego. W pierwszym półroczu wypracowali 62,9 mld zł produkcji sprzedanej, o 1,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Nie wszędzie jednak były zwolnienia. W zakładach produkujących pojazdy i silniki zatrudnienie wzrosło o 1 proc., do 35,1 tys. osób. O 0,3 proc. zwiększyła się także liczba pracowników produkujących nadwozia, przyczepy i naczepy.

Produkcja też lekko w dół

Problemy widać również w wynikach sprzedaży. W pierwszym półroczu przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż dziewięć osób wypracowały 117,9 mld zł produkcji sprzedanej. To o 0,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2025 roku.

Jeszcze mocniej spadły wyniki producentów samochodów i silników. Ich produkcja sprzedana zmniejszyła się o 4,3 proc., do 46,7 mld zł.

Na plusie byli natomiast producenci przyczep i naczep. Ich wyniki zwiększyły się o 13,2 proc., do 4,27 mld euro.

Eksport samochodów też słabnie

Polskie fabryki coraz mniej zarabiają także na sprzedaży za granicę. Eksport przemysłu motoryzacyjnego w pierwszych sześciu miesiącach tego roku był wart 22,8 mld euro. To o 1,1 mld euro, czyli 4,91 proc., mniej niż rok wcześniej.

Aż 84 proc. polskiego eksportu motoryzacyjnego trafiło do krajów Unii Europejskiej.

Najważniejszym odbiorcą pozostają Niemcy. Za Odrę trafiły towary motoryzacyjne z Polski warte 7,47 mld euro. To 33,8 proc. całego eksportu. Problem w tym, że sprzedaż na niemiecki rynek spadła aż o 9,31 proc.

Niemcy wciąż najważniejszym klientem

Kolejne miejsca zajmują Francja, Czechy i Włochy. Do Francji trafiły produkty warte 1,73 mld euro, do Czech – 1,7 mld euro, a do Włoch – 1,28 mld euro.

Największy spadek spośród tych rynków zanotowały Włochy – eksport zmniejszył się tam o prawie 19 proc.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku części i akcesoriów. Ich eksport wyniósł 9,42 mld euro wobec 9,45 mld euro rok wcześniej. Spadek był więc niewielki – 0,37 proc.

Jest światełko w tunelu?

Początek roku był dla eksporterów szczególnie trudny. Jak wskazuje AutomotiveSuppliers.pl, pierwsze miesiące przyniosły dwucyfrowe spadki eksportu. Z każdym kolejnym miesiącem sytuacja jednak się poprawiała.

W czerwcu odnotowano pierwszy wzrost eksportu od grudnia 2025 roku.

To może być sygnał poprawy, ale dane dotyczące zatrudnienia pokazują, że polskie fabryki motoryzacyjne nadal są pod presją. W ciągu zaledwie roku zniknęło ponad 7 tys. miejsc pracy, a liczba zatrudnionych wróciła do poziomu sprzed dziewięciu lat.

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