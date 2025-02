Można odliczyć prawie 7 tys. złotych od podatku. Kto ma taką opcję do wykorzystania?

Stało się! Zakaz handlu w Polsce z ważną zmianą. To pierwszy raz

Ulga podatkowa w Polsce

Mamy okres corocznego rozliczania się z fiskusem. W Polsce obowiązują rozmaite ulgi podatkowe. Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych w Polsce jest ulga prorodzinna inaczej nazywana po prostu ulgą na dziecko. Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać zarówno rodzice biologiczni, adopcyjni, jak i rodziny zastępcze, pod warunkiem, że sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem. Co ważne, wsparcie dotyczy także opiekunów prawnych, jeśli dziecko z nimi zamieszkuje.

Czy ulga jest na każde dziecko w rodzinie? Z ulgi prorodzinnej można skorzystać tylko wtedy, gdy dziecko nie ukończyło 18. roku życia, ale także wtedy, gdy dziecko studiuje i nie ukończyło 25. roku życia.

W przypadku ulgi prorodzinnej ważne są liczba dzieci w rodzinie, a także zarobki rodziców/opiekunów. Jeśli jest jedno dziecko, to limit dochodów rodziców - dla małżeństw - wynosi 112 tysięcy złotych rocznie. Taki sam próg dochodowy dotyczy wychowujących samotnie jedno dziecko. Takie ograniczenia nie obowiązują już przy większej liczbie dzieci.

Jaka jest wartość odpisu przy uldze na dziecko

Wysokość odpisu z tytułu posiadania jednego lub dwójki dzieci to po 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie wychodzi 1 112,04 zł na każde z nich. Na trzecie dziecko to 166,67 zł miesięcznie, rocznie 2 000,04 zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko to 225,00 zł miesięcznie czyli rocznie 2 700 zł. Zatem rodzice czworga dzieci w skali roku zapłacą podatek niższy o 6 924,12 zł.

Kolejnym ważnym kryterium pozwalającym na skorzystanie z tejże ulgi jest sposób rozliczenia. Żeby z ulgi skorzystać, trzeba odpowiednio uzupełnić formularze PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć dokument PIT/O. Co ważne, należy pamiętać, że ulga nie jest uwzględniana automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Kto zatem nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej - oczywiście poza osobami bezdzietnymi. Nie mają prawa do ulgi prorodzinnej rodzice, którzy rozliczają się na zasadach podatku liniowego lub ryczałtu. Jest to także niemożliwe, kiedy dziecko osiąga zbyt wysokie dochody lub prowadzi działalność gospodarczą - głownie chodzi tutaj o studentów.

