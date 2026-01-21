Amerykańscy żołnierze są zaskoczeni wysokimi kosztami życia w Polsce, zwłaszcza cenami najmu w Poznaniu, ponieważ spodziewali się "biednego kraju".

Wielu żołnierzy ma wygórowane oczekiwania dotyczące luksusowych mieszkań za niską cenę, co prowadzi do problemów ze znalezieniem odpowiedniego lokum, mimo że ich zarobki są wysokie.

Strona amerykańska jest krytykowana za brak rzetelnych informacji dla żołnierzy o realiach polskiego rynku nieruchomości, co utrudnia im adaptację.

Pomimo początkowego szoku cenowego, żołnierze doceniają rozwój Polski, jakość infrastruktury i wysoki poziom bezpieczeństwa, często oceniając ją lepiej niż Niemcy

Szok cenowy w Poznaniu. Jakie są realia rynku najmu?

O wysokich cenach nieruchomości w Polsce mówi się od dawna, a rosnące koszty najmu w dużych miastach stały się dla Polaków codziennością. Okazuje się jednak, że to kompletny szok dla amerykańskich żołnierzy, którzy zostają przeniesieni do kraju nad Wisłą w ramach misji wojskowej. W Polsce działa dziewięć baz amerykańskich, a w poznańskim Camp Kościuszko przebywa kilkuset żołnierzy i pracowników cywilnych z USA. Większość z nich mieszka poza jednostką i musi znaleźć lokum na własną rękę.

Jak informuje Onet, powołując się na relacje personelu wojskowego, wyobrażenia o taniej Polsce szybko zderzają się z rzeczywistością. - Amerykański żołnierz często mało wie o świecie, a jadąc do Polski, sądzi, że trafia niemalże do kraju Trzeciego Świata. Za niskie pieniądze oczekuje więc u nas wielkich luksusów, a na miejscu widzi, że ta Polska nie jest taka biedna, lecz całkiem dobrze rozwinięta - mówi w rozmowie z portalem jeden z polskich żołnierzy. Problem, opisany jako pierwszy przez portal "Stars and Stripes", dotyczy głównie tych, którzy nie zostali rzetelnie poinformowani o kosztach życia. Wyzwaniem są dla nich nie tylko same ceny, ale też nieznane realia rynku, jak konieczność zapłaty prowizji czy wysokość kaucji.

Ile kosztuje wynajem mieszkania w Poznaniu? Oczekiwania żołnierzy

Kłopoty amerykańskiego personelu nie zawsze wynikają z braku środków – ich zarobki powinny pozwalać na komfortowe życie w Polsce. Problem często leży w zderzeniu wygórowanych oczekiwań z realiami. Magdalena Paplaczyk, pośredniczka nieruchomości z Poznania, w rozmowie z Onetem przyznaje, że żołnierze z USA to dobrzy klienci, ale ich wymagania bywają nierealistyczne. - Kłopot jest jedynie z domami na wynajem w przedziale 5-8 tys. zł za miesiąc. Żołnierze z USA często szukają takich właśnie ofert, a tego rodzaju domów nie ma lub jest ich niewiele — wyjaśnia.

Dodaje, że ich oczekiwania bywają czasami nieco wygórowane w stosunku do naszego rynku nieruchomości, a ceny mieszkań w Poznaniu nie są tak niskie, jak sądzili niektórzy Amerykanie. Zdarzają się też nieporozumienia kulturowe. Pośredniczka przytacza przykład żołnierza, który samowolnie przeprowadzał remonty w wynajmowanym domu, a następnie pomniejszał czynsz, co skończyło się przegraną sprawą w sądzie.

Polska lepsza niż Niemcy? Pozytywne zaskoczenie Amerykanów

Mimo początkowego szoku cenowego, wielu żołnierzy szybko docenia Polskę. Jeden z Amerykanów stacjonujących w Poznaniu przyznał w rozmowie z Onetem, że część jego kolegów kojarzy nasz kraj ze starych filmów i dopiero na miejscu przeżywają pozytywne zaskoczenie. Okazuje się, że ich wyobrażenia nie przystają do rzeczywistości.

— Polska naprawdę nie ma się czego wstydzić i często przez tych naszych żołnierzy, którzy wcześniej służyli w Niemczech, jest wyżej oceniana np. pod kątem dróg, korków, czy jakości i nowości waszych stacji benzynowych — podkreśla amerykański żołnierz. Co więcej, amerykańscy żołnierze, bez względu na to, czy to ich pierwszy, czy kolejny wyjazd, doceniają też wysoki poziom bezpieczeństwa i walory turystyczne, wyjazdy w polskie góry i nad Bałtyk.

Jak strona amerykańska reaguje na problem żołnierzy?

Portal "Stars and Stripes" sugeruje, że źródłem problemu mogą być zakłócenia w komunikacji i niewystarczające przygotowanie informacyjne żołnierzy przez tzw. sponsora, czyli instytucję wojskową odpowiedzialną za relokację. Jeden z polskich wojskowych komentuje sprawę dosadnie: — To Amerykanie mają problem, a nie my po stronie polskiej. To oni muszą zadbać, żeby ich ludzie znali specyfikę kraju, do którego jadą do pracy.

W odpowiedzi na pytania Onetu, biuro prasowe garnizonu amerykańskiego w Poznaniu zapewniło, że sytuacja jest monitorowana. Jak podkreślono w komunikacie, żołnierze otrzymują doradztwo, środki finansowe i solidne wsparcie mieszkaniowe, aby pomyślnie wprowadzić się do nowego domu w Polsce. Matusz Załucki, doradca w Polsce Armii Stanów Zjednoczonych, przekazał, że garnizon regularnie monitoruje koszty i pomaga w negocjowaniu umów, aby były one sprawiedliwe dla wszystkich mieszkańców Poznania.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber