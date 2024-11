Wojciech Olejniczak, były szef SLD z zarzutami. O co go oskarżono?

Babciowe. Pierwsze wypłaty już na kontach

Pierwsze wypłaty świadczeń aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu, popularnie zwanych babciowym, znajdą się na rachunkach bankowych rodziców 29 listopada i będą to świadczenia za październik. Taki sam termin wyznaczono na pierwsze wypłaty świadczenia aktywnie w żłobku.

Świadczenia te ZUS zawsze będzie wypłacać w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad. Przed każdą wypłatą ZUS sprawdzi, czy rodzice są nadal aktywni zawodowo – na podstawie danych z ZUS i KRUS.

Dane te są aktualizowane w oparciu o informacje od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przekazują oni do ZUS dokumenty rozliczeniowe z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu za miesiąc poprzedni – do 5, 15 i 20 dnia miesiąca. Pracodawcy i przedsiębiorcy przekazali już do ZUS dokumenty rozliczeniowe za październik tego roku. Na tej podstawie ZUS rozpatruje wnioski o świadczenie aktywni rodzice w pracy złożone w październiku.

Aktywni rodzice w pracy

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka.W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami będzie przysługiwało w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie.

Świadczenie Aktywnie w żłobku

Świadczenie to zastąpiło funkcjonujące wcześniej dopłaty do opłat za żłobek. Jest kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Świadczenie aktywnie w domu

„Aktywnie w domu” przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dzieckabędzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące (nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego). Jest to wsparcie kierowane do tych rodziców dzieci, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie ze świadczenia „aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w żłobku”.