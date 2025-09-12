W odpowiedzi na wyzwania związane z potencjalnymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, Salling Group - właściciel m.in. Netto, ogłosił plan strategiczny, który ma na celu zapewnienie ciągłości działania kluczowych sklepów w Danii. Firma, będąca właścicielem największych sieci handlowych w kraju, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa w kwestii zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły.

Kluczowym elementem planu jest wyposażenie 50 sklepów w agregaty prądotwórcze. Dzięki nim placówki będą mogły funkcjonować niezależnie od zewnętrznych źródeł energii, zapewniając oświetlenie, chłodzenie oraz działanie kas fiskalnych. Co więcej, sklepy zostaną przygotowane do przyjmowania płatności zarówno gotówką, jak i kartami, nawet w trybie awaryjnym. To istotne udogodnienie dla klientów, którzy w sytuacjach kryzysowych mogą mieć ograniczony dostęp do bankomatów lub systemów płatności online.

Magazyny z zapasami na pierwsze dni kryzysu

Oprócz zabezpieczenia energetycznego, Salling Group planuje utworzenie w każdym z 50 przystosowanych sklepów specjalnych magazynów z artykułami pierwszej potrzeby. W magazynach znajdą się zapasy wody pitnej oraz konserw, które pozwolą na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności w pierwszych dniach kryzysu. Taki zapas strategiczny ma na celu złagodzenie potencjalnych skutków paniki i zapewnienie stabilnego dostępu do żywności.

„Celem jest, aby 50 sklepów było gotowych do 2028 r., ale prace nad pierwszymi punktami już trwają” – zapewnił w komunikacie koncern Salling Group. Firma traktuje to zadanie priorytetowo i intensywnie pracuje nad wdrożeniem planu w życie. Docelowo, każdy mieszkaniec Danii ma mieć dostęp do przygotowanego na wypadek kryzysu sklepu w promieniu nie większym niż 50 km. To ambitny cel, który wymaga znacznych inwestycji i sprawnej logistyki.

Decyzja Salling Group o przygotowaniu sklepów na wypadek kryzysu energetycznego jest odpowiedzią na rosnące napięcia geopolityczne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Danii. Oświadczenie duńskiego koncernu zostało opublikowane po zaproszeniu na spotkanie przedstawicieli handlu przez ministra ds. zarządzania kryzysowego Danii Torstena Schacka Pedersena. Celem rozmów, zaplanowanych na początek października, ma być wypracowanie modelu zabezpieczenia dostępu ludności do artykułów spożywczych.

Europa w obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa

Pedersen na łamach gazety „Berlingske” przypomniał, że Dania znajduje się w najważniejszej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. W kontekście tych wydarzeń, przygotowanie na ewentualne kryzysy staje się priorytetem dla rządu i przedsiębiorstw. Inicjatywa Salling Group jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia odporności kraju na potencjalne zagrożenia.

Warto zauważyć, że sklepy Netto są obecne również w Polsce. Informacja o przystosowaniu placówek do działania w sytuacji kryzysowej dotyczy na razie lokalizacji w Danii, ale rodzi pytanie, czy podobne działania zostaną podjęte również w naszym kraju. W obliczu rosnących zagrożeń, zabezpieczenie dostępu do podstawowych artykułów spożywczych powinno być priorytetem dla wszystkich sieci handlowych, niezależnie od lokalizacji.

