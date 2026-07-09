Nadchodzi cyfryzacja urzędów

Jeszcze niedawno sąd kojarzył się z opasłymi teczkami, stertami papierów i miesiącami oczekiwania na kolejne pisma.

Teraz rząd chce to zmienić. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oraz minister Maciej Berek przedstawili założenia programu „Deregulacja 2.0”, który ma całkowicie odmienić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Papier ma odejść do historii

Jednym z głównych celów reformy jest ograniczenie biurokracji i przeniesienie wielu usług do świata cyfrowego.

– Chcemy, aby prawo do sądu było zapewnione jeszcze lepiej niż dotychczas – podkreślał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Rząd zapowiada, że wiele spraw będzie można załatwiać bez wychodzenia z domu. Ma to skrócić czas oczekiwania na rozstrzygnięcia i obniżyć koszty postępowań.

KRS i księgi wieczyste w mObywatelu

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian dla obywateli ma być pojawienie się Krajowego Rejestru Sądowego oraz ksiąg wieczystych w aplikacji mObywatel.

Dzięki temu informacje o firmach czy nieruchomościach mają być dostępne z poziomu telefonu komórkowego. To rozwiązanie szczególnie ucieszy przedsiębiorców oraz osoby kupujące mieszkania i działki.

Sądy przejdą do internetu

Rząd chce także rozszerzyć cyfryzację na postępowania karne i gospodarcze.

W sprawach gospodarczych ma dojść do prawdziwej rewolucji. Akta będą prowadzone wyłącznie elektronicznie, a komunikacja pomiędzy stronami i sądem ma odbywać się przez internet.

– Prostsze procedury, eliminacja zbędnych przepisów i cyfryzacja wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – podkreślał minister Maciej Berek.

Sędziowie dostaną wsparcie

Zmiany mają odciążyć także samych sędziów. Część prostych i powtarzalnych czynności przejmą referendarze oraz inne zawody prawnicze.

Już teraz referendarze przejmują część spraw spadkowych oraz związanych z upadłością konsumencką. Rząd chce jeszcze bardziej rozszerzyć ich kompetencje.

Większe uprawnienia mają otrzymać również notariusze.

Powstanie e-Weksel

W pakiecie zmian znalazło się także uruchomienie e-Weksla, czyli elektronicznej wersji popularnego zabezpieczenia wierzytelności.

Rząd zapowiada również reformę systemu biegłych sądowych, stworzenie centralnego rejestru mediatorów online oraz podwyższenie wynagrodzeń dla mediatorów.

Szybciej i wygodniej

Według autorów reformy najważniejsze jest to, by obywatel nie musiał przedzierać się przez skomplikowane procedury.

– Każdy oczekuje od państwa, że jego sprawa zostanie rozpoznana szybko, skutecznie i w przyjazny sposób – przekonywał minister Berek.

Jeśli zapowiedzi zostaną zrealizowane, sądy czeka największa cyfrowa zmiana od lat. A dla milionów Polaków może to oznaczać mniej papierologii, mniej wizyt w urzędach i szybsze załatwianie spraw.

Pieniądze to nie wszystko - Rafał Brzoska