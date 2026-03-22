W niedzielę Centrum e-Zdrowia (CeZ) zgłosiło problemy z logowaniem do usług cyfrowych, w tym Internetowego Konta Pacjenta (IKP), za pomocą Profilu Zaufanego.

Utrudnienia nie są związane z systemami CeZ ani Ministerstwa Zdrowia, lecz wynikają z działania zewnętrznych systemów, co opóźnia rozwiązanie problemu.

Problemy z logowaniem mogą tymczasowo ograniczać dostęp do e-recept i innych ważnych danych medycznych w IKP.

Jako alternatywę CeZ rekomenduje logowanie przez aplikację mObywatel lub bankowość elektroniczną.

Problemy z profilem zaufanym – komunikat CeZ

W niedzielę Centrum e-Zdrowia (CeZ) przekazało informację o utrudnieniach związanych z logowaniem przy użyciu profilu zaufanego. Problem dotyczy m.in. dostępu do usług cyfrowych, takich jak Internetowe Konto Pacjenta (IKP), z którego codziennie korzystają miliony użytkowników w Polsce.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym w serwisie X podkreślono, że trudności mają charakter przejściowy i nie wynikają z działania systemów zarządzanych przez CeZ ani Ministerstwo Zdrowia. „Uprzejmie informujemy, że mogą występować czasowe problemy z logowaniem się za pomocą Profilu Zaufanego. Utrudnienia te wynikają z działania zewnętrznych systemów i nie są związane z systemami Centrum e-Zdrowia ani Ministerstwa Zdrowia. Sugerujemy próbę użycia innej metody logowania np. aplikację mObywatel. Przepraszamy za niedogodności” – poinformował CeZ na X.

IKP i dostęp do e-recept – co oznaczają utrudnienia

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to kluczowa platforma cyfrowa w ochronie zdrowia. Użytkownicy mają tam dostęp do e-recept, skierowań, historii leczenia czy informacji o wizytach. Problemy z logowaniem mogą więc chwilowo ograniczać dostęp do ważnych danych medycznych.

Warto jednak podkreślić, że dostęp do IKP nie jest uzależniony wyłącznie od jednej metody autoryzacji. Oprócz profilu zaufanego dostępne są także inne rozwiązania, które pozwalają ominąć chwilowe trudności.

Alternatywne metody logowania – mObywatel i bankowość

W związku z zaistniałą sytuacją Centrum e-Zdrowia rekomenduje korzystanie z alternatywnych sposobów logowania. Jednym z nich jest aplikacja mObywatel, która umożliwia szybkie i bezpieczne uwierzytelnienie tożsamości.

Użytkownicy mogą również skorzystać z logowania poprzez bankowość elektroniczną, co dla wielu osób jest najprostszą opcją. Takie rozwiązania pozwalają zachować ciągłość dostępu do usług zdrowotnych mimo problemów technicznych.

Na razie nie podano konkretnej daty usunięcia utrudnień. Ze względu na fakt, że problem leży po stronie systemów zewnętrznych, czas jego rozwiązania zależy od podmiotów trzecich.

PTNW - Miłosz Bembinow