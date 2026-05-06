Fundacja Cancer Fighters jest zwolniona z podatku CIT, co oznacza, że rekordowe 280 milionów złotych zebrane podczas zbiórki nie będzie opodatkowane, jeśli zostanie przeznaczone na cele statutowe.

Darczyńcy mogą odliczyć wpłacone darowizny od podatku PIT lub CIT, co stanowi ulgę podatkową zarówno dla osób fizycznych (do 6% dochodu), jak i firm (do 10% dochodu).

Odliczenie darowizny wymaga odpowiedniego udokumentowania, np. potwierdzenia przelewu bankowego, oraz podania w zeznaniu podatkowym kwoty darowizny i danych fundacji.

Artykuł wyjaśnia szczegółowo kwestie podatkowe związane z rekordową zbiórką, rozwiewając wątpliwości Ministerstwa Finansów i wskazując na korzyści dla fundacji i darczyńców.

Rekordowa zbiórka na Cancer Fighters i pytania o podatki

Pod koniec kwietnia polski influencer Piotr Garkowski, znany jako Łatwogang, zorganizował wyjątkowy stream, który zaowocował rekordową zbiórką na fundację Cancer Fighters. Udało się wówczas zebrać ponad 280 milionów złotych, co wywołało falę dyskusji i zainteresowania, nie tylko wśród internautów, ale także w kontekście przepisów podatkowych. Wiele osób zastanawiało się, czy tak ogromna kwota będzie podlegać opodatkowaniu i jakie konsekwencje podatkowe czekają darczyńców. W odpowiedzi na te pytania, Polska Agencja Prasowa zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienia.

Zwolnienie z CIT dla fundacji Cancer Fighters – co to oznacza?

Ministerstwo Finansów w swojej odpowiedzi na zapytanie PAP, jasno wskazało, że dochody uzyskiwane przez organizacje pozarządowe, w tym te posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT. W przypadku fundacji Cancer Fighters, która posiada status OPP, zastosowanie mają przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, wolne od podatku są dochody podmiotów, których celem statutowym jest m.in. działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, pod warunkiem, że te środki są przeznaczone na te cele. Resort podkreślił, że aby skorzystać z tego zwolnienia, cele statutowe organizacji muszą być jasno określone. Co ważne, nie muszą to być jedyne ani główne cele działalności fundacji.

Dodatkowo, jako organizacja pożytku publicznego, fundacja Cancer Fighters może skorzystać z dedykowanego zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT. Przepis ten mówi, że wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że zebrane podczas zbiórki środki, przeznaczone na statutowe cele fundacji, nie będą obciążone podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak odliczyć darowiznę na Cancer Fighters od podatku PIT i CIT?

Dobra wiadomość płynie również dla darczyńców, którzy wsparli zbiórkę Cancer Fighters. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że istnieje możliwość odliczenia darowizn wpłaconych na konto fundacji od podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno osób fizycznych (PIT), jak i firm (CIT). Ważne jest, aby pamiętać, że darowizny przekazane w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym za ten sam rok. Przykładowo, darowizny z 2026 roku odliczymy w zeznaniu za rok 2026.

Kwota odliczenia jest jednak ograniczona. W przypadku podatku PIT, łączna kwota odliczenia z tytułu wszystkich darowizn nie może przekroczyć 6 procent dochodu lub przychodu podatnika w roku podatkowym. Natomiast dla podatku CIT, limit ten wynosi 10 procent dochodu uzyskanego za dany rok, wyliczonego przed ewentualnym pomniejszeniem jego wysokości o straty poniesione w poprzednich latach. Jest to istotna informacja dla wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć fundację, jednocześnie zmniejszając swój podatek do zapłaty.

Wymogi formalne dla darczyńców – jak udokumentować wpłatę?

Aby móc skorzystać z odliczenia darowizny od podatku, konieczne jest spełnienie pewnych wymogów formalnych. Ministerstwo Finansów jasno podkreśla, że odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny udokumentowane. Oznacza to, że nie wystarczy sama chęć odliczenia, ale trzeba mieć na to dowód.

Najważniejszym dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku. Może to być potwierdzenie przelewu bankowego, wydruk z konta internetowego lub inny dokument wystawiony przez bank. Dlatego też, osoby, które wpłacały pieniądze na zbiórkę Cancer Fighters, powinny zadbać o zachowanie takiego potwierdzenia.

Ponadto, podatnik, który korzysta z odliczenia, jest zobowiązany do podania w składanym zeznaniu podatkowym kilku kluczowych informacji. Należy wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, czyli w tym przypadku fundacji Cancer Fighters. Dzięki temu fiskus będzie mógł zweryfikować poprawność dokonanego odliczenia. Pamiętanie o tych formalnościach pozwoli darczyńcom bez problemu skorzystać z przysługującej im ulgi podatkowej.

