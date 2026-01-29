Orlen żąda natychmiastowej spłaty pożyczki w wysokości 28,7 mln dolarów od Grupy Azoty Polyolefins, zaciągniętej na zakup propanu.

Roszczenie Orlenu jest konsekwencją postawienia przez banki zobowiązań kredytowych GA Polyolefins w stan wymagalności oraz wygaśnięcia umowy stabilizacyjnej.

Grupa Azoty zapewnia, że żądanie spłaty nie zakłóca trwającego procesu restrukturyzacji GA Polyolefins, która dąży do porozumienia z wierzycielami.

Mimo żądania spłaty, Orlen i Grupa Azoty kontynuują rozmowy dotyczące potencjalnego nabycia akcji GA Polyolefins przez Orlen.

Orlen żąda spłaty pożyczki od Grupy Azoty

Grupa Azoty poinformowała o otrzymaniu formalnego żądania natychmiastowej spłaty pożyczki udzielonej przez Orlen spółce Grupa Azoty Polyolefins. Zobowiązanie dotyczy finansowania zakupu propanu i zostało zaciągnięte w 2025 roku. Na 28 stycznia 2026 roku kwota należna wraz z odsetkami wynosi 28,7 mln dolarów.

Z komunikatu wynika, że podstawą roszczenia jest umowa pożyczki zawarta 17 marca 2025 roku, a także aneks podpisany 26 maja 2025 roku. Środki zostały przeznaczone na zakup surowca niezbędnego do działalności operacyjnej GA Polyolefins.

Pożyczka i przyczyny żądania spłaty

Jak przekazała Grupa Azoty, żądanie Orlenu zostało wystosowane po tym, jak banki finansujące spółkę postawiły zobowiązania kredytowe w stan wymagalności. Pożyczka została udzielona bez regresu do spółki matki i obciąża wyłącznie Grupę Azoty Polyolefins.

Dodatkowo wskazano, że żądanie spłaty ma charakter formalny i jest konsekwencją braku spłaty zobowiązania oraz wygaśnięcia 30 września 2025 roku umowy stabilizacyjnej.

Restrukturyzacja bez zakłóceń

Zarząd Grupy Azoty podkreśla, że działania Orlenu nie wpływają na trwający proces restrukturyzacyjny. Spółka prowadzi postępowanie o zatwierdzenie układu z wierzycielami, którego celem jest uporządkowanie sytuacji finansowej.

Jednocześnie Grupa Azoty potwierdziła, że żądanie spłaty pożyczki nie ma wpływu na działania Orlenu związane z ofertą nabycia akcji Grupy Azoty Polyolefins. Strony pozostają w kontakcie w sprawie dalszych kroków dotyczących potencjalnej transakcji.

PTNW Balcerowicz