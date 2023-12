Najbogatsi piłkarze na świecie [RANKING]

QUIZ PRL. Symbole luksusu PRL. Trzeba było to przeżyć, żeby pamiętać!

Światowy Dzień Piłki Nożnej

Najlepiej zarabiający piłkarze na świecie według magazynu "Forbes" w 2023 roku. Kto jest najlepiej zarabiającym piłkarzem świata? Magazyn "Forbes" tworząc swoje zestawienie najlepiej zarabiających piłkarzy świata, wziął pod uwagę dane dotyczące pensji, ale i przychodów z reklam czy prowadzenia biznesów przez piłkarzy. Okazuje się, że zdecydowanym liderem jest Cristiano Ronaldo, który w sezonie zarabia nawet 260 mln dolarów. Pozostałym piłkarzom bardzo trudno pokonać pod tym względem Cristiano Ronaldo, choć i ich wpływy do budżetu do niskich nie należą. Drugi w zestawieniu magazynu "Forbes" jest Leo Messi z zarobkami rzędu 135 mln dolarów. Trzeci na podium znalazł się Neymar z kwotą rzędu 112 mln dolarów. Niestety, w pierwszej trójce, a nawet i pierwszej dziesiątce najlepiej zarbiających piłkarzy świata nie ma Polaka. Jedenasta lokata należy do Roberta Lewandowskiego, którego zarobki wyliczono na poziomie 34 mld dolarów. Pełną listę 10 najbogatszych piłkarzy świata przedstawiamy w galerii zdjęć.

Jak widać, zarobki piłkarzy są bardzo wysokie. Wiele osób zastanawia się, jakim cudem ta branża przynosi aż takie dochody. Aby zostać piłkarzem nie trzeba mieć wykształcenia, dorobku naukowego, wielu lat pracy. Jedno jest pewne, trzeba być niezwykle wytrwałym, zdeterminowanym i po prostu doskonale wyszkolonym. Jak pokazują badania, piłkarze wysokiej klasy wyróżniają się często także wyjątkowymi predyspozycjami anatomicznymi i psychofizycznymi.

