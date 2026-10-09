Wspólnota może powiedzieć: dość turystom!

To może być prawdziwa rewolucja dla właścicieli mieszkań wynajmowanych na doby. Sejm przyjął przepisy, które pozwolą wspólnotom mieszkaniowym podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach na danej nieruchomości. Podobne uprawnienia dostaną spółdzielnie mieszkaniowe.

W przypadku spółdzielni do przyjęcia zakazu potrzebna będzie większość przekraczająca 50 proc. uprawnionych do głosowania. Właściciele mieszkań prowadzący taką działalność nie będą musieli jednak zamykać jej z dnia na dzień. Po przyjęciu uchwały dostaną sześć miesięcy na zakończenie najmu. Za ustawą zagłosowało 407 posłów, przeciw było 24, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. Teraz przepisy trafią do Senatu.

Gmina wyznaczy strefę zakazu

Nowe uprawnienia zyskają również samorządy. Rada gminy będzie mogła ustanowić obszar, na którym najem krótkoterminowy w lokalach mieszkalnych zostanie czasowo zakazany. Uchwała będzie mogła przewidywać wyjątki, na przykład dotyczące określonych podmiotów lub okresów.

To oznacza, że władze miast i gmin dostaną narzędzie do ograniczania wynajmu turystycznego w wybranych częściach swoich miejscowości. Ma to pomóc tam, gdzie mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z dużą rotacją gości.

Będą kontrole i wykreślanie z ewidencji

Ustawa przewiduje też możliwość inicjowania kontroli przez mieszkańców, wspólnoty i spółdzielnie. Sprawdzane mają być m.in. wymagania techniczne, zabezpieczenia przeciwpożarowe, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie porządku publicznego.

Przewidziano również konsekwencje dla obiektów, w których dochodzi do powtarzających się naruszeń. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku odnotowane zostaną łącznie trzy naruszenia związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, obiekt ma zostać wykreślony z ewidencji. Ponowny wpis będzie możliwy dopiero po roku.

Rejestracja obowiązkowa, a kary sięgną 50 tys. zł

Zmiany obejmą także sam sposób prowadzenia najmu. Powstanie Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych, a obiekty oferujące takie usługi będą musiały zostać zarejestrowane. Oferty otrzymają numery identyfikacyjne.

Za naruszenie nowych obowiązków administracyjnych będzie grozić kara do 50 tys. zł. Przepisy mają dostosować polskie regulacje do unijnych zasad gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym.

Kiedy nowe zasady wejdą w życie?

Nie wszystkie przepisy zaczną obowiązywać w tym samym czasie. Regulacje pozwalające wspólnotom, spółdzielniom i gminom zakazywać najmu krótkoterminowego mają wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Pozostałe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

Projekt przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. W trakcie prac rządowych regulacje wywołały spór w koalicji. Część polityków chciała wykreślenia przepisów dających mieszkańcom i samorządom możliwość ograniczania najmu. Na początku września rząd przywrócił jednak te rozwiązania do projektu, który ostatecznie trafił pod głosowanie w Sejmie.

Teraz ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat. Dopiero dalsze prace legislacyjne przesądzą o jej ostatecznym kształcie.

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