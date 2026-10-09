Sprzedaż alkoholu tylko do godz. 22.00

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ogólnokrajową nocną prohibicję. Za jej uchwaleniem zagłosowało 400 posłów, przeciw było dziewięciu, a czterech wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowymi przepisami w całym kraju nie będzie można sprzedawać alkoholu w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną, ale nie lokale gastronomiczne, w których alkohol jest podawany do spożycia na miejscu.

To nie koniec zmian. Gminy dostaną dodatkowe uprawnienia i będą mogły ograniczyć sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży także w innych godzinach: od 21.00 do 22.00 lub od 6.00 do 9.00 rano.

Koniec reklam piwa? Kary nawet do miliona złotych

Nowa ustawa przewiduje całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, również piwa. Za złamanie przepisów będzie grozić grzywna od 30 tys. zł do nawet 1 mln zł albo kara ograniczenia wolności.

Zmiany obejmą więc nie tylko sklepy, ale także firmy promujące alkohol. Zakaz ma być szeroki i dotyczyć wszystkich napojów alkoholowych.

Sprzedawca sprawdzi dowód. Bez dokumentu nie kupisz

Zmieni się również odpowiedzialność sprzedawców. Jeśli pracownik sklepu będzie miał wątpliwości, czy klient jest pełnoletni, będzie musiał sprawdzić jego wiek. Dziś przepisy dają mu taką możliwość, ale nie nakładają takiego obowiązku.

Jeśli kupujący nie okaże dokumentu potwierdzającego wiek, sprzedawca będzie musiał odmówić sprzedaży alkoholu. To oznacza, że osoby wyglądające młodo mogą częściej usłyszeć przy kasie stanowcze „nie”.

Małpki tylko w szkle lub metalu

Nowe przepisy uderzą także w popularne małe opakowania alkoholu. Trunki w opakowaniach o pojemności do 300 ml będą mogły być sprzedawane wyłącznie w butelkach szklanych lub metalowych puszkach.

Na opakowaniach mają pojawić się również widoczne ostrzeżenia. Będą przypominać o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży i osoby niepełnoletnie, a także o zakazie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą droższe

Na zmianach odczują skutki również przedsiębiorcy. Ustawa podwaja opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W przypadku trunków o zawartości alkoholu do 18 proc. opłata wzrośnie z 525 zł do 1050 zł. Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc. trzeba będzie zapłacić 4200 zł zamiast dotychczasowych 2100 zł.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa została przygotowana przez Lewicę, a podczas prac sejmowych rozpatrywano ją wspólnie z projektem Polski 2050. Posłowie przyjęli część z 37 zgłoszonych poprawek, w tym dotyczące definicji promocji alkoholu i sprzedaży na odległość.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe zasady sprzedaży alkoholu, z uwzględnieniem lokalnych ograniczeń wprowadzonych przez poszczególne gminy.

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