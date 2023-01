Spis treści

Urządzenia mobilne i aplikacje dla firm zyskują coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców. Pomagają m.in. i w zakresie dobierania kluczowych danych, e-commerce, zarządzania relacjami czy logistyki i kontroli łańcucha dostaw. Z aplikacji korzystają różne sektory – bankowość, medycyna, rozrywka, restauracje, hotele, nawigacja itd. Można z nich korzystać bez względu na porę dnia, miejsce, w którym się znajdujemy czy czynności jakie wykonujemy. Aplikacja jest dostępna całą dobę, jest pod ręką, wymaga tylko dostępu do Internetu.

Zainstaluj antywirus, by chronić twoje dane

Warto zdecydować się na dodatkowe oprogramowanie antywirusowe, aby zabezpieczyć swój telefon przed niechcianymi wirusami. W przypadku instalacji różnych aplikacji należy jednak upewnić się, że pochodzą ze sprawdzonego źródła, w innym przypadku możemy narazić się na wprowadzenie do urządzenia złośliwego wirusa. Użytkownicy mają do wyboru mnóstwo bezpłatnych antywirusów, które niekiedy mogą okazać się kiepskiej jakości. Warto skorzystać z programu pochodzącego od sprawdzonego producenta, który na bieżąco będzie monitorował stan smartfona. Najlepszymi antywirusami okazują się być płatne programy: Norton Mobile Security, TotalAV Antiwirus & VPN i Bitdefender Mobile Security.

Microsoft 365 - aplikacja dedykowana przedsiębiorcom

Z pakietu Microsoft można korzystać nie tylko z laptopa, ale także ze smartfonu w wersji mobilnej. Do najbardziej popularnych programów należy Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Teams do spotkań online, a także OneDrive czy SharePoint. Microsoft Teams jest jedną z najlepszych aplikacji dla małych firm.

Można nie tylko prowadzić całą wewnętrzną komunikację w różnych kanałach, ale także prowadzić rozmowy wideo i jednocześnie pracować nad udostępnionymi dokumentami – wszystko to bez wychodzenia z aplikacji. Oprócz nich warto zainstalować dodatkową aplikację, jaką jest Microsoft To Do. Dzięki niej pracownik w prosty sposób sporządzi swój harmonogram zadań. To rozbudowany planer, który pozwoli na tworzenie list, do których dostęp mogą mieć również inni pracownicy korzystający z aplikacji.

Google Workspace - aplikacja dla przedsiębiorcy

W skład pakietu wchodzi Google Dysk, Google Meet, Google Chat, Google Dokumenty, Google Arkusze i Google Prezentacje. Stanowią alternatywę dla narzędzi Microsoft Office 365. Google Workspace jest dostępny na wielu urządzeniach, co oznacza, że możesz łatwo uzyskiwać dostęp do dokumentów i edytować je na urządzeniach mobilnych.

Najlepsze aplikacje do komunikacji biznesowej

Slack to aplikacja umożliwiająca wymianę wiadomości, dzięki której możesz pozostawać w stałym kontakcie z członkami swojego zespołu. Konwersacje są organizowane w ramach różnych kanałów publicznych, co oznacza, że można dotrzeć do wszystkich informacji w dowolnym momencie. Możesz także ustawiać przypomnienia, brać udział w rozmowach wideo i udostępniać pliki. WhatsApp Business to przydatna aplikacja dla małych firm służąca do komunikacji, z kolei Zoom jest idealnym narzędziem do wideokonferencji - darmowe rozmowy 45-minutowe dla maksymalnie 100 osób oraz nieograniczone rozmowy pomiędzy dwiema osobami.

Notatki na urządzeniu mobilnym

W obecnych czasach wiele osób preferuje korzystanie z notatek wprowadzanych do telefonu, niż tych zapisanych na kartkach papieru. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą wszystkie informacje przechowywać w jednym miejscu bez ryzyka, że niektóre z nich się zgubią. Klasyczny notatnik można znaleźć na każdym telefonie, jednak posiada on mały wachlarz funkcji. Przedsiębiorcy zwykle używają notatnika Microsoft OneNote oraz Google Keep.

Aplikacje dla zlecania i kontrolowania zadań

Firmy często korzystają z narzędzi mobilnych, które pozwalają na monitorowanie zleconych zadań. Polecaną aplikacją jest Monday, Microsoft Dynamics czy Asana. Pracownicy, którzy korzystają z tych narzędzi mają także możliwość ustawienia przypomnienia dot. konkretnych zadań, dzięki czemu unikną opóźnień w ich wykonaniu. Trello to aplikacja, która ułatwia organizację i zarządzanie zadaniami. Zadania i projekty możesz porządkować pod różnymi listami i tablicami, dzięki czemu łatwiej jest sprawdzić, co jest zrobione, a co nie. Zespoły mogą współpracować nad różnymi projektami, a dzięki wielu opcjom integracji możliwe jest zautomatyzowanie wielu zadań.

Przejazdy służbowe. Jaka aplikacja najlepsza?

W dużych miastach za pomocą aplikacji można w szybki sposób zamówić przejazd, które rozliczenie następuje także w aplikacji, do której mamy podpiętą kartę kredytową. Dużym ułatwieniem jest także zamówienie transportu na konkretną godzinę, dzięki czemu prawdopodobieństwo, że zostaniemy przewiezieni do miejsca docelowego jest większa. Takie aplikacje mobilne pozwalają śledzić drogę kierowcy, a także zmienić miejsce docelowa w trakcie przejazdu.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Dla założycieli firm przydatnymi aplikacjami będą te, które pomogą w uporządkowaniu oraz kontrolowaniu finansów. Będą pomocne nie tylko dla małych przedsiębiorców, ale też dla tych bardziej doświadczonych. Aplikacja QuickBooks Online to oprogramowanie księgowe oparte na chmurze przeznaczone do fakturowania i zarządzania wydatkami. Dzięki generowanym raportom można w łatwy sposób kontrolować to, jak radzi sobie firma. Aplikacja jest płatna, jednak jej cena różni się od wybranego planu. Przydatną aplikacją jest też FreshBooks wyposażony we wszystkie funkcje potrzebne do kontroli finansów oferuje również funkcje śledzenia czasu pracy i zarządzania projektami.