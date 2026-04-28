Najniższa waloryzacja od lat i nowe podatki! To szykuje rząd Tuska

Na początku kwietnia informowaliśmy, że podwyżki emerytur w marcu 2027 r. mogą być naprawdę skromne. Okazuje się jednak, że będzie gorzej, niż się spodziewaliśmy. Niska prognozowana inflacja i prognoza 3,4 proc. realnego wzrostu płac pozwalają szacować minimalny wskaźnik waloryzacji emerytur na 3,18 proc. Jeśli to się potwierdzi, byłby on najniższy od 2019 roku, kiedy wyniósł 2,86 proc.

Podczas wtorkowego (28 kwietnia) posiedzenia rząd ma zatwierdzić dwa dokumenty przedstawiające założenia polityki fiskalnej oraz prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej. W 2027 r. mają wejść podwyżki dla budżetówki, ale podobnie jak w tym roku – na poziomie zakładanej inflacji, która ma wynieść w tym i przyszłym roku średniorocznie 2,5 proc.

Już pół miliona bieda-emerytów w Polsce! „Tyle lat pracowałam i g...no z tego mam!” - Komentery

Waloryzacja emerytur 2027. Idzie bieda, tak źle nie było od lat

Jak wynika z prognoz, przykładowe podwyżki emerytur mogą wyglądać następująco:

emerytura 2 000 zł brutto – wzrost o ok. 64 zł,

emerytura 3 000 zł brutto – wzrost o ok. 95 zł

emerytura 5 000 zł brutto – wzrost o ok. 159 zł

emerytura 6 000 zł brutto – wzrost o ok. 191 zł.

Pełne wyliczenia znajdziesz w poniższej galerii zdjęć:

26

Powodów do optymizmu nie widać też finansach państwowych. Chociaż gospodarka będzie dalej rosła w niezłym tempie, to dług publiczny sięgnie 65,1 proc., a deficyt utrzyma się na poziomie 6,8 proc. PKB, czyli wyższym niż zakładano w ustawie budżetowej.Rząd chce ratować sytuację podniesieniem podatków. Gabinet Tuska chce zwiększyć akcyzę na alkohol, piwo, wino i napoje fermentowane oraz podnieść opłatę cukrową. W planach jest również podwyżka zryczałtowanego PIT od wygranych z 10 proc. do 15 proc. i uszczelnienie opodatkowania fundacji rodzinnych w CIT. Na przeszkodzie może jednak stanąć prezydent Karol Nawrocki, który już raz zawetował ustawęo wyższych daninach. – To chaos i dowód złego zarządzania finansami państwa. Zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę i znów sięga po pieniądze Polaków – mówił Nawrocki.