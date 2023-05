Emerytury w Polsce

Najnowsza waloryzacja emerytur. Ekstra 700 złotych dla seniorów! Kto tyle dostanie?

GUS przedstawił najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. To jeden z parametrów, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Zatem, biorąc pod uwagę najnowszą inflację z kwietnia 2023 roku, która wyniosła oficjalnie 14,7 proc, można wyliczyć wskaźnik waloryzacji na poziomie 17,56 proc. Emerycie, zobacz w GALERII, o ile dokładnie może wzrosnąć Twoja emerytura. To nawet 700 zł więcej co miesiąc!