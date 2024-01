Waloryzacja dodatków emeryckich 2024

Seniorzy czekają na podwyżki swoich świadczeń. W marcu zacznie obowiązywać nowy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, który to dotyczy także takich dodatków do świadczeń z ZUS jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek kombatancki. Wysokość podwyżki świadczeń z ZUS zależy od kluczowych danych spływających z Głównego Urzędu Statystycznego. Chodzi m.in. o inflację i realny wzrost wynagrodzeń. GUS podał właśnie dane dotyczące dotyczące realnego wzrostu płac w 2023 roku, ale i dane dotyczące rocznej inflacji. Stosując odpowiedni wzór matematyczny, można wyliczyć waloryzację dodatków dla emerytów na 2024 rok na poziomie 11,9 proc. Przyjmując wskaźnik waloryzacji na poziomie 11,9 proc., można spodziewać się wzrostu bardzo popularnego dodatku, jakim jest dodatek pielęgnacyjny, z 294,39 zł do 329,42 zł. Tak samo zmieni się dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie, a także świadczenie pieniężne dla żołnierzy. Najbardziej pójdzie w górę dodatek do renty inwalidy wojennego, który to wzrośnie o blisko 134 zł z 1127,12 zł do 1261,25 zł. Szczegółowe dane dotyczące waloryzacji dodatków dla emerytów i rencistów przedstawiamy w GALERII nad artykułem.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej