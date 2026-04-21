Najnowsze dane z GUS-u dotyczące zatrudnienia w Polsce. Wzrost bezrobocia

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-04-21 11:01

Są najnowsze dane z GUS-u dotyczące zatrudnienia w Polsce. Okazuje się, że bezrobocie wzrosło w stosunku do ubiegłego miesiąca i roku. Mniej ofert pracy w Polsce zmieniają sytuację pracowników.

Autor: Pexels.com
  • Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły o 6,6% r/r, przekraczając prognozy rynkowe.
  • Przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło w marcu 2026 r. poziom 9 652,19 zł
  • Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,9% r/r, co jest wynikiem nieco gorszym od oczekiwań.
  • Dane GUS wskazują na dynamiczny wzrost płac przy jednoczesnym spadku liczby zatrudnionych.

Spadek zatrudnienia w Polsce. GUS podał niepokojące dane

Najnowsze informacje z polskiej gospodarki przynoszą mieszane uczucia. Z jednej strony pracownicy, którzy utrzymali swoje stanowiska, mogą cieszyć się z podwyżek przewyższających oczekiwania analityków. Z drugiej jednak strony, Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane, które jasno pokazują, że na rynku pracy robi się coraz ciaśniej. Firmy zaczęły redukować liczbę etatów, a skala tego zjawiska jest nieco większa, niż zakładały prognozy.

Głównym powodem do niepokoju jest odczyt dotyczący zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających co najmniej dziesięć osób. Główny Urząd Statystyczny poinformował o spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,9 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to, że w porównaniu z marcem ubiegłego roku, miejsc pracy w tych firmach jest po prostu mniej. Co więcej, spadek ten jest głębszy niż przewidywał konsensus rynkowy, który zakładał redukcję na poziomie 0,8 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca zatrudnienie spadło o 0,1 proc., co było już zgodne z oczekiwaniami.

