Najwyższa inflacja od 27 lat! GUS podał najnowsze dane

GUS podał inflację za luty 2023

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja w lutym 2023 roku według GUS wyniosła 18,4 proc. rok do roku, to oznacza, że ceny były wyższe o 18,4 proc. względem lutego 2022 roku. Wzrost względem stycznia 2023 roku wyniósł 1,2 punktów procentowych. To najwyższa inflacja w Polsce od grudnia 1996 roku, gdy wyniosła 18,5 proc.

Wzrost cen towarów o 20 procent! Najbardziej podrożała żywność, transport i energia

Jak podaje GUS wzrost cen towarów wyniósł 20,2 proc, a usług 13,3 proc. Poniżej przedstawiamy dokładniejsze zestawienie wzrostu cen względem lutego 2022 roku:

Żywność i napoje bezalkoholowe - 24 proc.

Napije alkoholowe i wyroby tytoniowe - 11,1 proc.

Odzież i obuwie - 6,6 proc.

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii - 22,7 proc.

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - 13,4 proc.

Zdrowie - 10,1 proc.

Transport - 23,7 proc.

Łączność - 7,8 proc.

Rekreacja i kultura - 16 proc.

Edukacja - 14 proc.

Restauracje i hotele 17,2 proc.

Inne towary i usługi 12,8 proc.

W raporcie GUS podano również wzrost cen poszczególnych towarów. Względem lutego 2022 roku pieczywo podrożało o 26,6 proc., mąka o 32,8 proc., mięso o 26,2 proc., mleko o 37,8 proc., jaja o 35,6 proc., oleje i tłuszcze o 21,5 proc., masło o 11,2 proc., zaś cukier aż o 85,2 proc.

W przypadku energii najbardziej podrożał opał, aż o 53,6 proc., energia cieplna o 40 proc., zaś gaz o 23,7 proc. i energia elektryczna o 22,4 proc.

GUS uaktualnia koszyk inflacyjny

W tym roku GUS nie tylko sprawdza ceny w koszyku inflacyjnym, ale również sprawdza, czy producenci nie pogarszają składu produktów, lub nie zmniejszają gramatury, co zapobiega pozornej niezmienności ceny. Tym samym do koszyka inflacyjnego wejdą nowe grupy towarów i usługi, min. medyczne usługi diagnostyczne, czy zwiększenie zakresu usług cateringowych. Zrezygnowano zaś z obserwacji usług naprawy sprzętu.

- Co roku zgodnie z metodologią przyjętą w badaniu, GUS modyfikuje tzw. strukturę wag, czyli udział poszczególnych grup towarów i usług we wskaźnikach inflacji [...] chodzi o to, żeby przekazywane przez nas informacje odzwierciedlały w najlepszy sposób co konsumenci kupują i ile wydają np. na mleko, warzywa i owoce czy sprzęt RTV/AGD - poinformowała PAP Ewa Adach-Stankiewicz, szefowa departamentu handlu i usług GUS.

Jak podkreśliła Adach-Stankiewicz, zmiana nie powinna wpłynąć na odczyt inflacji w lutym. Jeśli cena jakiegoś towaru znacząco wzrosła, jego wpływ nie może być duży, jeśli wydatki konsumentów na takowy są nieznaczne.

W lutym 2023 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do lutego 2022 r. o 18,4% (wskaźnik cen 118,4), a w stosunku do stycznia 2023 r. wzrosły o 1,2% (wskaźnik cen 101,2 ). https://t.co/8KGJAlnvUt#GUS #CPI #WskaźnikCen #inflacja pic.twitter.com/NPJ64l4hYR— GUS (@GUS_STAT) March 15, 2023

Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.