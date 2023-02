Inflacja w styczniu. Zobacz, co najbardziej zdrożało. Już nie olej ani cukier

Rośnie inflacja – co podrożało najbardziej?

W styczniu 2023 najczęściej kupowane przez Polaków produkty codziennego użytku zdrożały średnio o 20 proc. Spośród blisko stu obserwowanych artykułów zdecydowana większość odnotowała dwucyfrowy wzrost cen. Takie są wyniki raportu „Indeks cen detalicznych" UCE Reasearch i WSB”.

Aż o 59 proc. zdrożały ręczniki papierowe, a o 50 proc. droższa jest margaryna do pieczenia. Mocno w górę poszły też ceny papieru toaletowego, który podrożał o 47 proc. (wszystkie ceny podajemy rok do roku), banany (45 proc.) i jajka (41 proc.). Około poniżej 40 proc. drożeją proszek do prania, mydło w kostce, kasza jęczmienna i majonez. Ostatnie miejsce w pierwszej dziesiątce najszybciej drożejących artykułów zajmują płatki kukurydziane, które poszły w górę o 34 proc.

Ogromny wzrost cen ręczników papierowych i margaryny

Jak komentuje dr Edyta Wojtyla z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla money.pl - ręczniki papierowe i papier toaletowy znajdują się na szczycie tej listy z powodu cen celulozy, która od końca 2021 r. podrożała dwukrotnie. Są to też artykuły, których produkcja pochłania dużo energii. Ale zapowiadany na najbliższe miesiące mocny spadek konsumpcji w Polsce i na świecie może spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na papier i spadek cen.

Wysokie ceny margaryny wynikają ze zwiększonych zakupów tego tłuszczu z powodu drożejącego masła. Ceny masła z kolei w ostatnim czasie zaczęły spadać - masło w styczniu zdrożało o 10 proc.

Dane GUS o styczniowej inflacji

GUS w grudniu 2022 r. odnotował 16,6 proc. inflacji w Polsce. Produkty z kategorii żywność drożały jednak bardziej, bo 21,5 proc. Najnowsze dane poznamy 15 lutego. Wtedy GUS ogłosi dane o styczniowej inflacji. Analitycy BOŚ Banku przewidują, że najbliższe odczyty mogą pokazać nawet ponad 19 proc. - podaje money.pl. Ostatni taki wskaźnik był odnotowany 27 lat temu.

Sonda Czy Twoim zdaniem PiS radzi sobie z drożyzną? Tak Nie Pół na pół Trudno powiedzieć