PKB spadło już do 2 proc. w IV kw. 2022 r. Są najnowsze dane GUS

Drastyczny spadek PKB

PKB Polski w IV kwartale 2022 roku wzrósł o 2,0 proc. rdr wobec wzrostu o 3,6 proc. rdr w III kw. 2022 r. - wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w IV kw. o 2,4 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w IV kw. 2022 r. PKB wzrósł o 2,2 proc. rdr.

W 2023 prognozujemy 1-proc. wzrost gospodarczy napędzany eksportem netto, przy spadku popytu krajowego - ocenia ekonomista ING Adam Antoniak, komentując wtorkowe dane GUS. Dane o PKB w IV kw. ub.r. potwierdzają dalsze osłabienie koniunktury - dodał.

"W oparciu o dane za cały 2022 i wcześniej publikowane dane kwartalne szacujemy, że IV kwartał 2022 przyniósł spadek spożycia gospodarstw domowych o ok. 1,5 proc. r/r, natomiast inwestycje rosły w tempie przekraczającym 5 proc. r/r. Pozytywny wkład do wzrostu PKB miała zmiana stanu zapasów oraz poprawa salda wymiany handlowej z zagranicą" - przekazał starszy ekonomista banku ING.

Czeka nad dołek koniunktury!

Polska gospodarka ma szansę uniknąć recesji. W dalszej części roku PKB będzie systematycznie odbijać - ocenił Marcin Klucznik z PIE, komentując dane GUS. Według niego tempo wzrostu przekroczy 1 proc. w II i III kwartale, a w ostatnich trzech miesiącach wyniesie 2,5 proc.

Analityk odnosząc się do spowolnienia wzrost PKB w IV kwartale ub.r. z 3,6 do 2,0 proc. zaznaczył, że jest to trzeci kwartał wyhamowywania aktywności gospodarczej. W ocenie Klucznika w I kwartale "czeka nas dołek koniunktury". "Polska gospodarka najprawdopodobniej uniknie jednak recesji – szacujemy, że wzrost spowolni do 0,4 proc." - wskazał.

Jak dodał, badania koniunktury w gospodarkach europejskich oraz skuteczne zabezpieczenie dostaw gazu sugerują, że wyniki gospodarcze będą lepsze od prognoz formułowanych w ubiegłych miesiącach - np. indeks PMI w Niemczech wzrósł od października z 45,1 do 47,3 pkt. "Odbicie w Polsce było jeszcze większe – polski PMI wzrósł do 47,5 pkt. i przebił wyniki w Niemczech" - przypomniał.

Według eksperta w dalszej części roku PKB będzie systematycznie odbijać, "tempo wzrostu przekroczy 1 proc. w II i III kwartale oraz wyniesie 2,5 proc. w ostatnich trzech miesiącach 2023 r.". Dodał, że takie rezultaty oznaczałaby ok. 1,4 proc. wzrostu w całym roku. "Nasza prognoza jest nieco wyższa od konsensusu rynkowego – ekonomiści ankietowani przez Focus Economics spodziewają się wzrostu o 0,9 proc." - podsumował.

Wysoka inflacja negatywnie wpływa na realne dochody Polaków

"Początek 2023 będzie trudny dla krajowej gospodarki. W ujęciu rocznym możemy odnotować spadek PKB w I kwartale 2023, przy czym obecnie szacujemy go na ok. 1 proc., a nie 2 proc., jak obawialiśmy się wcześniej" - podkreślił. Dodał, że kryzys energetyczny w Europie ma mniej ostry przebieg od wcześniejszych obaw, a ceny surowców energetycznych znacząco się obniżyły.

"W 2023 prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 1 proc. Konsensus rynkowy także przesuwa się w tym kierunku, podczas gdy do niedawna dominowały prognozy z przedziału 0-0,5 proc." - przekazał.

Antoniak ocenił, że wysoka inflacja negatywnie wpływa na realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, co przekłada się na ograniczenie konsumpcji. Z kolei wysokie stopy procentowe i słabsze perspektywy popytu krajowego i zagranicznego "ciążą na planach inwestycyjnych przedsiębiorstw". Dodał, że wsparciem dla inwestycji może być w 2023 sektor publiczny, w tym wydatki na zbrojenia, które jednak jednocześnie podbiją import.

Pełne dane o PKB w IV kw. GUS poda 28 lutego.

