Polska gospodarka mocno hamuje. GUS ujawnił najnowsze dane o PKB

Są najnowsze dane dotyczące PKB

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto w 2022 r. oraz dane o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w ubiegłym roku. Ekonomiści z banku ING BSK prognozowali szeroko zakrojony spadek koniunktury. „Mamy do czynienia z dużą dozą niepewności, bo dane z trzech kwartałów 2022 r. są specyficzne, dużo jest tam zakłóceń, stąd nie wiadomo, czy nie będziemy mieli do czynienia z dużymi rewizjami ze strony GUS. Ale spodziewamy się, że wzrost PKB w 2022 r. wyniósł nieco poniżej 5 proc., oczekujemy odczytu na poziomie ok. 4,8 proc.” – powiedział PAP ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Jak podał w szacunku GUS Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 roku. Szacunek PAP Biznes wskazywał na wzrost na poziomie 4,8 proc. Konsumpcja prywatna w 2022 r. wzrosła o 3,0 proc., w 2021 r.: 6,3 proc.

W listopadzie Komisja Europejska zmieniła swoją prognozę PKB dla Polski.KE ocenia, że wzrost PKB w Polsce ma znacząco spowolnić w latach 2023 i 2024, ze spadkiem wskaźnika na początku 2023 roku. Głównym czynnikiem pogorszenia w najbliższych kwartałach będzie odwrócenie cyklu zapasów. Słabe nastroje, rosnąca presja kosztowa i rosnące koszty finansowania będą ciążyć na wzroście prywatnych inwestycji, zwłaszcza w budownictwie.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (#PKB) w Polsce w 2022 r. był realnie o 4,9% wyższy w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 6,8% w 2021 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).https://t.co/aJ6Ay6GDBr#GUS #statystyki #RachunkiNarodowe pic.twitter.com/0xdnDwQEYf— GUS (@GUS_STAT) January 30, 2023

