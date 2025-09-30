Napiwki dla kurierów InPostu! Zandberg uderza w Brzoskę: „proszę dać podwyżki”

2025-09-30 10:55

InPost uruchomił testową funkcję napiwków dla kurierów w aplikacji mobilnej. Pomysł wywołał burzliwą dyskusję w sieci – jedni widzą w nim formę docenienia pracy dostawców, inni oskarżają firmę o przerzucanie odpowiedzialności finansowej na klientów - pisze serwis wirtualnemedia.pl. Głos zabrał też Adrian Zandberg, kierując apel do Rafała Brzoski.

Biały samochód dostawczy InPost zaparkowany na ulicy przed budynkiem z cegły. Na grafice, w czerwonym okręgu, stosy monet symbolizują napiwki dla kurierów. Temat kontrowersji wokół napiwków dla kurierów InPostu szerzej na Super Biznes.

• InPost wprowadził napiwki dla kurierów w aplikacji mobilnej, dostępne po pozytywnej ocenie usługi.

• Opcja wywołała ożywioną dyskusję: jedni widzą w niej wyraz wdzięczności, inni krytykują jako przerzucanie kosztów na klientów.

• Adrian Zandberg skrytykował InPost, sugerując, by firma podniosła pensje zamiast polegać na napiwkach.

• Mimo spadku zysku netto, InPost odnotował wzrost przychodów i ma dużą bazę użytkowników aplikacji.

Napiwki dla kurierów InPostu – jak działa nowa opcja

W aplikacji InPost Mobile pojawiła się możliwość przekazywania kurierom napiwków, jeśli klient po odbiorze paczki oceni usługę na 4 lub 5 gwiazdek. Domyślne kwoty to 3, 5 i 10 zł, ale użytkownik może wpisać dowolną sumę.

Płatności można zrealizować kartą, przez Blik, Google Pay i Apple Pay. Klient ma na to siedem dni od momentu odebrania przesyłki. Opcja obejmuje wszystkie formy dostawy – zarówno do Paczkomatów, jak i pod adres domowy. Warunkiem jest posiadanie przez kuriera konta na platformie BuyCoffee.to, która współpracuje z InPostem przy wdrożeniu rozwiązania.

Kontrowersje wokół pomysłu

Nowa funkcjonalność szybko wywołała komentarze w mediach społecznościowych. Krytycy twierdzili, że klienci już płacą za usługę dostawy i nie powinni dodatkowo finansować wynagrodzeń kurierów.

Z kolei zwolennicy podkreślali, że napiwek to wyraz wdzięczności, a nie zastępstwo dla wynagrodzenia. – „Jak ktoś chce wesprzeć kuriera kawką – wspiera. Jak nie chce – nie wspiera. Wolność, hipokryci” – napisał Marcin Tulicki, były dziennikarz wPolsce24.

Adrian Zandberg: podwyżki zamiast napiwków

Najmocniej w dyskusję zaangażował się Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem. Zwrócił uwagę, że spółka Rafała Brzoski osiąga świetne wyniki finansowe, a jednocześnie przerzuca część kosztów na klientów.

„Panie Rafale, jeżeli chce pan wynagrodzić swoich pracowników, to jest na to prosta metoda: proszę im dać podwyżki i w końcu normalne umowy o pracę” – stwierdził polityk.

Innego zdania był publicysta Michał Karnowski, który uznał krytykę pomysłu za „świadectwo klasowej pogardy”. Jego zdaniem możliwość wsparcia kuriera to „kultura osobista”, a nie kwestia pensji.

InPost w liczbach

Firma w drugim kwartale 2025 roku wypracowała 3,53 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 34,7 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Jednocześnie odnotowano spadek zysku netto – z 336,4 mln zł do 133,3 mln zł. Z aplikacji InPost Mobile w sierpniu 2025 roku korzystało 8,13 mln internautów, którzy spędzali w niej średnio ponad 10 minut.

NAPIWKI
INPOST
RAFAŁ BRZOSKA