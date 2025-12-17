Nastroje konsumenckie w grudniu 2025. Stabilizacja obecnej sytuacji, optymizm na przyszłość

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
2025-12-17 13:44

Grudniowy raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przynosi mieszane wieści: podczas gdy Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) utrzymał się na poziomie minus 9,9 w grudniu 2025 roku, nastroje dotyczące przyszłej sytuacji uległy poprawie. Jak Polacy oceniają obecną sytuację ekonomiczną kraju i przyszłe możliwości finansowe gospodarstw domowych? Analizujemy szczegóły raportu i sprawdzamy, co te zmiany oznaczają dla gospodarki i naszych portfeli.

Makrela w próżniowym opakowaniu w koszyku na zakupy, symbolizująca codzienne wydatki i stabilizację nastrojów konsumenckich w kontekście inflacji. Więcej o wpływie cen na budżety domowe przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI Makrela w próżniowym opakowaniu w koszyku na zakupy, symbolizująca codzienne wydatki i stabilizację nastrojów konsumenckich w kontekście inflacji. Więcej o wpływie cen na budżety domowe przeczytasz na Super Biznes.
  • Grudniowy raport GUS wskazuje na stabilizację nastrojów konsumenckich w Polsce, choć z mieszanymi odczuciami co do obecnej i przyszłej sytuacji.
  • Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) w grudniu wyniósł -9,9, utrzymując się na poziomie z poprzedniego miesiąca.
  • Poprawiła się ocena obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i finansowej gospodarstw domowych, ale pogorszyły się oczekiwania na przyszłość.
  • Mimo braku znaczących zmian w ogólnym wskaźniku, szczegółowe dane pokazują, że Polacy nadal nie rezygnują z zakupów.

Grudniowy raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dostarcza interesujących informacji na temat nastrojów konsumenckich w Polsce. W grudniu 2025 roku zaobserwowano stabilizację w ocenie obecnej sytuacji, ale jednocześnie wzrósł optymizm dotyczący przyszłości. Wygląda na to, że Polacy nie rezygnują z zakupów. Przyjrzyjmy się bliżej temu zjawisku.

Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK), który syntetycznie opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł w grudniu minus 9,9 i pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Oznacza to, że ogólna ocena obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej gospodarstw domowych nie uległa istotnej zmianie.

Składowe BWUK – wzrosty i spadki

Mimo stabilnego poziomu BWUK, warto przyjrzeć się bliżej jego składowym, aby zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na nastroje konsumentów.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano poprawę w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 2,2 p. proc.) i ocenie obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 2,1 p. proc.). Jednocześnie pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 2,1 p. proc.) i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,7 p. proc.), a także obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,3 p. proc.).

Oczekiwania inflacyjne stabilne

Najnowsze, grudniowe badania GUS wskazują również na stabilizację oczekiwań inflacyjnych w Polsce w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ocena zmian cen konsumpcyjnych – co to oznacza? Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy odzwierciedla odczucia konsumentów dotyczące przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia: Przewaga liczebna konsumentów przewidujących wzrost cen. Wartość ujemna: Przewaga liczebna konsumentów przewidujących spadek cen.

Stabilizacja oczekiwań inflacyjnych sugeruje, że konsumenci nie spodziewają się znaczących zmian w poziomie cen w najbliższym czasie.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025
Przeczytaj także:
Inflacja w Polsce najniższa lat! GUS pokazuje zaskakujące dane
QUIZ PRL. Gdy cała Polska marzyła o szóstce. Pamiętasz te kolejki i bębnowe maszyny?
Pytanie 1 z 15
W którym roku powstał Totalizator Sportowy?
QUIZ PRL. Gdy cała Polska marzyła o szóstce. Pamiętasz te kolejki i bębnowe maszyny?
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAKUPY