Grudniowy raport GUS wskazuje na stabilizację nastrojów konsumenckich w Polsce, choć z mieszanymi odczuciami co do obecnej i przyszłej sytuacji.

Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) w grudniu wyniósł -9,9, utrzymując się na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Poprawiła się ocena obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i finansowej gospodarstw domowych, ale pogorszyły się oczekiwania na przyszłość.

Mimo braku znaczących zmian w ogólnym wskaźniku, szczegółowe dane pokazują, że Polacy nadal nie rezygnują z zakupów.

Grudniowy raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dostarcza interesujących informacji na temat nastrojów konsumenckich w Polsce. W grudniu 2025 roku zaobserwowano stabilizację w ocenie obecnej sytuacji, ale jednocześnie wzrósł optymizm dotyczący przyszłości. Wygląda na to, że Polacy nie rezygnują z zakupów. Przyjrzyjmy się bliżej temu zjawisku.

Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK), który syntetycznie opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł w grudniu minus 9,9 i pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Oznacza to, że ogólna ocena obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej gospodarstw domowych nie uległa istotnej zmianie.

Składowe BWUK – wzrosty i spadki

Mimo stabilnego poziomu BWUK, warto przyjrzeć się bliżej jego składowym, aby zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na nastroje konsumentów.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano poprawę w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 2,2 p. proc.) i ocenie obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 2,1 p. proc.). Jednocześnie pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 2,1 p. proc.) i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,7 p. proc.), a także obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,3 p. proc.).

Oczekiwania inflacyjne stabilne

Najnowsze, grudniowe badania GUS wskazują również na stabilizację oczekiwań inflacyjnych w Polsce w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ocena zmian cen konsumpcyjnych – co to oznacza? Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy odzwierciedla odczucia konsumentów dotyczące przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia: Przewaga liczebna konsumentów przewidujących wzrost cen. Wartość ujemna: Przewaga liczebna konsumentów przewidujących spadek cen.

Stabilizacja oczekiwań inflacyjnych sugeruje, że konsumenci nie spodziewają się znaczących zmian w poziomie cen w najbliższym czasie.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025