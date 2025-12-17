Koniec 800 plus i rozdawnictwa. B. wicepremier: "Nie ma pieniędzy w budżecie"

Leszek Balcerowicz ostrzega przed finansową katastrofą w Polsce.

Krytykuje rząd Donalda Tuska za kontynuację polityki gospodarczej PiS.

Uważa, że Polska za dużo wydaje na programy socjalne, takie jak 800 plus.

Wzywa do ograniczenia wydatków socjalnych, deregulacji i prywatyzacji.

Balcerowicz ostrzega: Polska na krawędzi finansowej katastrofy

Leszek Balcerowicz w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Radia Zet" stwierdził, że obecny rząd powiela błędy poprzedników (PiS - Zjednoczonej Prawicy), co skutkuje rosnącymi kosztami obsługi długu publicznego. Taka sytuacja, według niego, może doprowadzić do scenariusza, w którym w budżecie zabraknie środków na podstawowe potrzeby.

Zdaniem Leszka Balcerowicza, Polska przeznacza zbyt dużą część budżetu na wydatki socjalne, w tym na świadczenie 800 plus. Były minister finansów uważa, że program ten nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ nie uwzględnia progu dochodowego, co oznacza, że pieniądze trafiają również do osób zamożnych.

- Jeśli wydatki ogółem są wysokie, to zawsze są to wydatki socjalne, których część w Polsce nie ma ani sensu ekonomicznego, ani ludzkiego czy społecznego. Np. 800 plus nie ma sensu – przekonuje Balcerowicz, dodając, że tego typu świadczenia nie wpływają na wzrost dzietności.

Balcerowicz: cięcie wydatków socjalnych, prywatyzacja i deregulacja

Balcerowicz działania rządu nazywa "polityką rozdawnictwa", która w przyszłości może skutkować kryzysem finansowym. Jego zdaniem ograniczenie wydatków socjalnych, to jedna z najważniejszych decyzji jakie powinien podjąć rząd. Obok nich postawił deregulację i prywatyzację.

Zdaniem byłego wicepremiera kwestionowanie prognoz, które opierają się na doświadczeniach innych krajów "nie ma happy endu" i porównuje to do "kwestionowania diagnoz medycznych".

Pieniądze to nie wszystko Leszek Balcerowicz