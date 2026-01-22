- Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje 3% podwyżkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 stycznia 2026 r.
- Najliczniejsza grupa nauczycieli (ponad 95%), z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, otrzyma podwyżki wynoszące od 155 zł (początkujący) do 186 zł (dyplomowany).
- Projekt nowelizacji rozporządzenia, który trafił do konsultacji publicznych, przewiduje wzrosty stawek dla wszystkich grup nauczycieli, niezależnie od stopnia awansu i wykształcenia.
- Wzrost wynagrodzenia zasadniczego może automatycznie podnieść także inne składniki pensji nauczycieli, takie jak dodatki czy "trzynastka".
Wzrost zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli – projekt MEN w konsultacjach
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycję zmian dotyczących minimalnych stawek wynagrodzenia w oświacie. Chodzi o nowelizację rozporządzenia regulującego m.in. minimalne kwoty pensji zasadniczej nauczycieli, zasady przyznawania dodatków oraz wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Dokument został skierowany do konsultacji publicznych.
Zmiany mają podnieść minimalne wynagrodzenie zasadnicze o 3 proc., co przekłada się na wzrost stawek o 151–186 zł brutto – w zależności od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania.
Minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli 2026
Do projektu dołączono tabelę obejmującą sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Uwzględniono w niej trzy etapy rozwoju zawodowego: nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany, a także dwa poziomy wykształcenia.
Dla nauczycieli z tytułem magistra i z przygotowaniem pedagogicznym minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2026 r. ma wynosić:
* nauczyciel początkujący – 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),
* nauczyciel mianowany – 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto),
* nauczyciel dyplomowany – 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł brutto).
To właśnie ta grupa jest najliczniejsza i obejmuje ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.
Podwyżki dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego i z innym wykształceniem
W projekcie uwzględniono również pozostałe grupy nauczycieli, w tym osoby posiadające tytuł magistra bez przygotowania pedagogicznego, licencjata/inżyniera (z przygotowaniem lub bez), a także absolwentów kolegiów nauczycielskich oraz osoby z innym wykształceniem.
W tej grupie zaszeregowania minimalna pensja zasadnicza od 1 stycznia 2026 r. miałaby wynieść:
* nauczyciel początkujący – 5178 zł brutto (wzrost o 151 zł brutto),
* nauczyciel mianowany – 5311 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),
* nauczyciel dyplomowany – 5567 zł brutto (wzrost o 162 zł brutto).
Od kiedy zmiany wejdą w życie?
Zgodnie z zapisami projektu, nowelizacja ma zacząć obowiązywać dzień po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw, ale z mocą wsteczną od 1 stycznia 2026 r.
Co wpływa na pensje nauczycieli poza wynagrodzeniem zasadniczym?
Wynagrodzenie zasadnicze jest tylko jednym ze składników pensji nauczyciela. W budżecie na 2026 r. kwota bazowa została ustalona na 5597,86 zł, czyli o 163,04 zł więcej niż w 2025 r. (również 3 proc.). Do wynagrodzenia dochodzą też dodatki z Karty Nauczyciela, m.in. stażowy, motywacyjny, funkcyjne oraz świadczenia takie jak „trzynastka”. Część z nich rośnie automatycznie wraz z pensją zasadniczą.
