Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje 3% podwyżkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli od 1 stycznia 2026 r.

Najliczniejsza grupa nauczycieli (ponad 95%), z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, otrzyma podwyżki wynoszące od 155 zł (początkujący) do 186 zł (dyplomowany).

Projekt nowelizacji rozporządzenia, który trafił do konsultacji publicznych, przewiduje wzrosty stawek dla wszystkich grup nauczycieli, niezależnie od stopnia awansu i wykształcenia.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego może automatycznie podnieść także inne składniki pensji nauczycieli, takie jak dodatki czy "trzynastka".

Wzrost zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli – projekt MEN w konsultacjach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycję zmian dotyczących minimalnych stawek wynagrodzenia w oświacie. Chodzi o nowelizację rozporządzenia regulującego m.in. minimalne kwoty pensji zasadniczej nauczycieli, zasady przyznawania dodatków oraz wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Dokument został skierowany do konsultacji publicznych.

Zmiany mają podnieść minimalne wynagrodzenie zasadnicze o 3 proc., co przekłada się na wzrost stawek o 151–186 zł brutto – w zależności od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania.

Minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli 2026

Do projektu dołączono tabelę obejmującą sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Uwzględniono w niej trzy etapy rozwoju zawodowego: nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany, a także dwa poziomy wykształcenia.

Dla nauczycieli z tytułem magistra i z przygotowaniem pedagogicznym minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2026 r. ma wynosić:

* nauczyciel początkujący – 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

* nauczyciel mianowany – 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto),

* nauczyciel dyplomowany – 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł brutto).

To właśnie ta grupa jest najliczniejsza i obejmuje ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Podwyżki dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego i z innym wykształceniem

W projekcie uwzględniono również pozostałe grupy nauczycieli, w tym osoby posiadające tytuł magistra bez przygotowania pedagogicznego, licencjata/inżyniera (z przygotowaniem lub bez), a także absolwentów kolegiów nauczycielskich oraz osoby z innym wykształceniem.

W tej grupie zaszeregowania minimalna pensja zasadnicza od 1 stycznia 2026 r. miałaby wynieść:

* nauczyciel początkujący – 5178 zł brutto (wzrost o 151 zł brutto),

* nauczyciel mianowany – 5311 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

* nauczyciel dyplomowany – 5567 zł brutto (wzrost o 162 zł brutto).

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z zapisami projektu, nowelizacja ma zacząć obowiązywać dzień po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw, ale z mocą wsteczną od 1 stycznia 2026 r.

Co wpływa na pensje nauczycieli poza wynagrodzeniem zasadniczym?

Wynagrodzenie zasadnicze jest tylko jednym ze składników pensji nauczyciela. W budżecie na 2026 r. kwota bazowa została ustalona na 5597,86 zł, czyli o 163,04 zł więcej niż w 2025 r. (również 3 proc.). Do wynagrodzenia dochodzą też dodatki z Karty Nauczyciela, m.in. stażowy, motywacyjny, funkcyjne oraz świadczenia takie jak „trzynastka”. Część z nich rośnie automatycznie wraz z pensją zasadniczą.

PTNW - Modzelewski