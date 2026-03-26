Rząd planuje ograniczyć wynajem krótkoterminowy i pracowniczy w domach jednorodzinnych do 30% powierzchni, aby uporządkować problem "dzikich" hoteli.

Przekroczenie limitu będzie wymagało zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, a za niedostosowanie się do przepisów grozi kara do 10 tys. zł.

Samorządy alarmują o złych warunkach sanitarnych i przeciwpożarowych w domach, gdzie mieszka kilkadziesiąt osób, co stwarza zagrożenie.

Nowe regulacje mają zostać wprowadzone szybko, aby poprawić bezpieczeństwo i uregulować rynek najmu.

Nowe przepisy dla właścicieli domów jednorodzinnych

Rząd przygotowuje zmiany, które mają uporządkować problem nielegalnych form zakwaterowania w domach jednorodzinnych. Jak poinformował wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski, właściciele będą mogli przeznaczyć na wynajem krótkoterminowy lub pracowniczy maksymalnie 30 proc. powierzchni budynku.

Przekroczenie tego limitu będzie wymagało formalnej zgody i zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. To oznacza koniec swobodnego przekształcania domów w obiekty zbiorowego zakwaterowania bez kontroli administracyjnej - pisze serwis bankier.pl.

„Dzikie” hotele pod lupą samorządów

Problem narasta od lat, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Samorządy alarmują, że w domach jednorodzinnych powstają miejsca noclegowe dla nawet kilkudziesięciu osób.

Jak podkreślał sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik:

„Są w Polsce miejscowości, są gminy, w których powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych”.

Kara do 10 tys. zł i kontrole

Nowe regulacje przewidują dotkliwe sankcje finansowe. Właściciele, którzy nie dostosują się do przepisów, zapłacą nawet 10 tys. zł kary, a sankcja może być nakładana wielokrotnie.

Jak zaznaczył Tomasz Lewandowski: - „Wprost wskazujemy, że jeżeli ktoś chce u siebie prowadzić taki hotel pracowniczy musi wystąpić o zmianę sposobu użytkowania budynku”. Dodał -„Ta kara będzie mogła być nakładana także w kolejnych etapach, jeżeli właściciel budynku się do tego nie podporządkuje”.

Szybka ścieżka legislacyjna

Rząd chce jak najszybciej wprowadzić nowe przepisy. Rozważane są dwie drogi – projekt rządowy lub inicjatywa poselska, która pozwoli przyspieszyć procedowanie.

Samorządy deklarują współpracę przy dopracowaniu szczegółów. Pojawiają się też postulaty powrotu do przepisów sprzed 2018 roku, które ograniczały liczbę lokali w domach jednorodzinnych.

Planowane zmiany mają nie tylko poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ale też uporządkować rynek najmu i ograniczyć nadużycia w wykorzystaniu budynków mieszkalnych.

