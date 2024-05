Nawet 12 tys. mandatu za brak OC. Kolejna podwyżka już w lipcu

Polacy mogą płacić mniej za energię. Jak to zrobić?

Od lipca 2024 roku na kierowców czekają podwyżki kar za brak OC, co wynika z powiązania mechanizmu z minimalnym wynagrodzenie. Poprzedni rządu ustalił płacę minimalną od 1 stycznia na poziomie 4242 zł brutto brutto, ale w lipcu zostanie podniesiona do 4300 zł brutto.

W efekcie wzrośnie również kara za brak ubezpieczenia OC na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie jeśli nie zachowamy ciągłości ubezpieczenia OC dla samochodu osobowego przez 1-3 dni, zapłacimy 1700 zł, przez 4-14 dni 4250 zł, a powyżej 14 dni 8490 zł.

Od lipca stawki wzrosną, kolejno: za 1-3 dni bez ciągłości ubezpieczenia samochodu osobowego zapłacimy 1720 zł, za 4-14 dni 4300 zł, a powyżej dwóch tygodni 8600 zł.

Znacznie więcej zapłacą właściciele aut ciężarowych, bo najwyższe kary sięgną nawet 12 tys. zł:

1-3 dni - 2550 zł (po podwyżce 2580 zł)

4-14 dni - 6360 zł (po podwyżce 6450 zł)

powyżej 14 dni - 12730 zł (po podwyżce 12900 zł)

Najniższe kary za brak ciągłości OC płacą właściciele jednośladów.

1-3 dni - 280 zł (po podwyżce 290 zł)

4-14 dni - 710 zł (po podwyżce 720 zł)

powyżej 14 dni - 1410 zł (po podwyżce 1430 zł)

Nie musi cię złapać policja. Wystarczy jeden dzień zapomnienia i dostaniesz wezwanie do zapłaty

Warto zaznaczyć, że nawet jeśli nie korzystamy w danym momencie z auta, mamy obowiązek posiadania ciągłości ubezpieczeń OC (czyli nie możemy mieć przerwy np. 2 dni bez ubezpieczenia, inaczej zapłacimy karę).

Co więcej, wcale nie trzeba do tego kontroli policji, aby zapłacić mandat za brak OC. Obecnie system sam wyłapuje sytuacje braku ciągłości ubezpieczeń i nawet jeśli auto nie ruszyło się z miejsca parkingowego przez przerwę ubezpieczeniową i tak możemy dostać wezwanie do zapłaty.

