Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie, którego otrzymanie zależało przede wszystkim od wysokości dochodów gospodarstwa domowego w 2023 roku. Kryterium dochodowe dla gospodarstwa:

jednoosobowego: przeciętny miesięczny dochód nie mógł przekroczyć 2500 zł;

wieloosobowego: przeciętny miesięczny dochód na osobę nie mógł przekroczyć 1700 zł.

Wysokość przyznanego bonu zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od tego, czy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Bon w pełnej wysokości bez ogrzewania elektrycznego mógł wynieść:

300 zł – jednoosobowe gospodarstwo domowe,

400 zł – składające się z 2 do 3 osób;

500 zł – składające się z 4 do 5 osób;

600 zł – składające się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny w pełnej wysokości z głównym źródłem ogrzewania zasilanym energią elektryczną był dwukrotnie wyższy i mógł wynieść:

600 zł – jednoosobowe gospodarstwo domowe,

800 zł – składające się z 2 do 3 osób;

1 000 zł – składające się z 4 do 5 osób;

1 200 zł – składające się z co najmniej 6 osób.

W programie obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”, co oznaczało, że za każdą złotówkę przekraczającą limit dochodowy, kwota bonu energetycznego była pomniejszona o złotówkę.

Wypłaty bonu energetycznego

Choć części gmin udało się wypłacić odpowiednie środki zainteresowanym jeszcze w październiku, w większości przypadków należało czekać na pieniądze aż do listopada. Jak wskazuje Gazeta Prawna, ostatnie wypłaty miały zostać zrealizowane do końca miesiąca, co oznacza, że niektóre gospodarstwa przelewy na konta dostały dopiero dzisiaj (29 listopada).

Bon energetyczny 2025?

Wszystko wskazuje na to, że wypłacone dzisiaj środki zakończą historię działania bonu energetycznego. W zaprezentowanym przez rząd projekcie ustawy zawierającym działania osłonowe w związku z wysokimi cenami prądu nie ma mowy o przedłużeniu bonu energetycznego na 2025 rok.

