Senat przyjął ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu (500 zł/MWh netto) dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r., kierując ją do prezydenta.

Bon ciepłowniczy to wsparcie dochodowe (do 3272,69 zł/mies. dla jednoosobowych gospodarstw) dla korzystających z ciepła systemowego, przyznawane dwukrotnie w latach 2025-2026, z kwotami od 500 zł do 3500 zł.

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła (np. 500 zł za 170-200 zł/GJ w 2025 r. i 1000 zł w 2026 r.) i jest pomniejszana o przekroczenie kryterium dochodowego ("złotówka za złotówkę").

Łączny koszt bonu do końca 2026 r. to 889,4 mln zł, a minister energii zapowiada, że od 2026 r. ceny prądu mogą spaść poniżej 500 zł/MWh

Nowe przepisy na biurku prezydenta. Co się zmieni dla Polaków?

Senat jednogłośnie opowiedział się za ustawą, która ma na celu ograniczenie wysokości cen energii. Teraz dokument trafi do prezydenta. Kluczowe rozwiązania to wprowadzenie nowego świadczenia dla osób korzystających z ciepła systemowego oraz utrzymanie dotychczasowej ochrony dla gospodarstw domowych w zakresie rachunków za energię elektryczną. Zgodnie z nowymi przepisami, ustawa wprowadza bon ciepłowniczy jako wsparcie dla gospodarstw domowych oraz przedłuża zamrożenie cen prądu na poziomie 500 zł za MWh netto do końca 2025 roku. To odpowiedź rządu na wciąż wysokie koszty ogrzewania i energii, które dotykają wielu Polaków.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy i kto go otrzyma?

Nowe świadczenie, czyli bon ciepłowniczy, jest skierowane do gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego i jednocześnie spełniają określone kryteria dochodowe. Wsparcie otrzymają gospodarstwa jednoosobowe z miesięcznym dochodem do 3272,69 zł oraz wieloosobowe, w których dochód na osobę nie przekracza 2454,52 zł. Co ważne, będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że przekroczenie progu dochodowego nie wyeliminuje z pomocy, a jedynie pomniejszy kwotę świadczenia.

Wysokość bonu będzie zależała od ceny ciepła i zostanie wypłacona dwukrotnie. Za okres od lipca do grudnia 2025 r. wyniesie od 500 zł do 1750 zł. Z kolei za cały 2026 rok wsparcie będzie znacznie wyższe. Wsparcie w ramach bonu ciepłowniczego będzie przyznawane dwukrotnie, a jego wysokość w 2026 roku może sięgnąć nawet 3500 zł dla gospodarstw domowych, w których cena ogrzewania jest najwyższa. Według szacunków rządu, łączny koszt funkcjonowania programu do końca 2026 r. to blisko 890 mln zł.

Co dalej z cenami prądu? Rząd zamraża ceny i składa obietnicę

Ustawa przedłuża również tarczę osłonową dla odbiorców energii elektrycznej. Do końca 2025 roku gospodarstwa domowe będą mogły korzystać z zamrożonej ceny prądu na poziomie 500 zł za MWh netto. Warto przypomnieć, że ten zapis pierwotnie znajdował się w zawetowanej przez prezydenta ustawie odległościowej dotyczącej farm wiatrowych.

Minister energii Miłosz Motyka jest optymistą co do przyszłości cen energii. Jak zadeklarował, rząd podejmuje działania, które mają realnie obniżyć koszty w dłuższej perspektywie.

„Zrobimy wszystko, aby od nowego roku cena energii elektrycznej w taryfie spadła poniżej 500 zł/MWh. To będzie realny efekt naszych rządów” – zapewnił minister. Rząd deklaruje, że celem tych działań jest obniżenie kosztów energii i ciepła w dłuższej perspektywie, a przedłużenie zamrożenia cen prądu na 2026 rok może nie być już konieczne. Ma to być efekt transformacji energetycznej i wprowadzania do systemu coraz większej liczby tańszych źródeł energii.

