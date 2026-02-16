Nawet 150 tys. seniorów dostaje zaniżone emerytury! Rząd pracuje nad zmianami

hgd

Emeryci dostają zaniżone świadczenia?

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna" według wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 roku, stosowanie stosowanie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS wobec tych, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę przed zmianą przepisów, a później wystąpiły o emeryturę powszechną, narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa, a także ochronę praw nabytych.

Reforma pomniejszała podstawę obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot wypłaconych w ramach wcześniej emerytury, co powodowało, że emerytura powszechna była niższa. Mechanizm pomniejszania wprowadzono w 2013 roku.

"DGP" pisze, że zaniżenia sięgały nawet 1000 zł miesięcznie, oraz dotyczyły nie tylko emerytur, ale też rent rodzinnych. Problem może dotyczyć nawet 150 tys. osób.

Rząd pracuje nad systemowym rozwiązaniem

Ponowne przeliczenie emerytury dotyczy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, a po osiągnięciu wieku emerytalnego wystąpiły o emeryturę powszechną po 2012 roku. Problem dotyczy kobiet urodzonych w latach 1949-1959 i mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 i 1954.

Wyrok TK nie oznacza automatycznej zmiany w prawie, a ZUS dalej wydaje odmowy w kwestii przeliczenia emerytur odwołując się do braku publikacji w Dzienniku Ustaw. Jednak coraz częściej sądy pracy wydają wyroki korzystne dla seniorów. Obecnie aby walczyć o swoje prawa, seniorzy muszą złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury, a w przypadku otrzymania decyzji odmownej, mogą odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

W sprawie zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Rząd pracuje nad ustawą, która rozwiąże problem systemowo. Obecnie projekt znajduje się w wykazie prac legislacyjnych jako UD204. Projekt zakłada, że osoby poszkodowane przez zmianę przepisów, będą musiały złożyć wniosek w określonym terminie (prawdopodobnie do końca 2026 roku). Ustawa według planów ma zostać uchwalona do połowy bieżącego roku.

